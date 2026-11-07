"No vuelvan a lanzar nada": Mon Laferte se pronuncia tras ser agredida por una aficionada durante uno de sus conciertos en Estados Unidos

La reconocida cantante chilenomexicana Mon Laferte se encuentra en el centro de la noticia tras ser protagonista de una fuerte agresión durante su último concierto en Las Vegas, en Estados Unidos.

Durante su cierre de gira por Estados Unidos, en su paso por Las Vegas, la intérprete de ‘Tu falta de querer’ fue golpeada por un celular que le arrojó una de las asistentes del evento.

En redes han circulado múltiples videos del momento en el que, mientras Laferte estaba presentando la canción ‘Amárrame’, en el Pearl Concert Theater, un celular le impacta el rostro, por lo que tuvo que dejar de cantar e irse hacia la parte de atrás del escenario cubriéndose el ojo.

Tras el incidente, los demás asistentes empezaron a abuchear a la responsable de agredir a la artista con su teléfono y momentos después fue expulsada del recinto.

Luego de varios minutos, Laferte regresó al escenario y culminó su show, el cual pertenece al cierre a su gira ‘Femme Fatale Tour’ por los Estados Unidos.

Mon se pronunció sobre el incidente desde su cuenta de X, en donde comentó que la mujer que le lanzó el teléfono durante su presentación no lo había hecho con “mala intención” y le pidió al resto de los aficionados no lanzar cosas al escenario.

“Estoy bien. La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más mañana y pasado. Nos vemos en el Kia Forum en Los Ángeles y se acaba la gira por USA. Los amo”, afirmó la cantante.

Una vez Mon Laferte cierre su gira por Estados Unidos, tendrá una cita muy especial con sus seguidores en países como México, Guatemala, Costa Rica, España, Francia, Bélgica, Suecia y Alemania. El exitoso tour tiene previsto llegar a su fin el 27 de enero de 2027 en Londres, Inglaterra.