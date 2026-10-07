La cantante venezolana Karina inicia su proceso de recuperación

La reconocida cantante venezolana Karina inició su proceso de recuperación tras ser sometida con éxito a una cirugía de emergencia en Venezuela por un pólipo hemorrágico y una lesión ligamentosa en sus cuerdas vocales.

Recientemente, la artista informó que se operó en Caracas, Venezuela, bajo el cuidado de especialistas locales.

Hasta el momento, la intérprete del éxito musical 'A quién' se encuentra en reposo absoluto de la voz.

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Hace horas compartió en sus redes sociales un video en el que se le ve en un gimnasio llevando a cabo una rutina de entrenamiento.

"El camino a la recuperación es integral. Sí, ya comenzamos a entrenar, porque no podré cantar, pero puedo hacer muchas otras cosas que me hacen sentir bienestar", dijo la cantante.

"El ejercicio, por ejemplo, gorda, flaca, con o sin ánimo, siempre he hecho. Aquí con parte de la gente maravillosa que me cuida y me apoya cuando estoy en Caracas", acotó.

Un pólipo hemorrágico en las cuerdas vocales es una lesión benigna (no cancerosa) con apariencia de una ampolla o un pequeño hematoma lleno de sangre.

Según profesionales de la salud, parece una pequeña burbuja roja o un moretón en el borde de una cuerda vocal.

Este padecimiento ocurre por un esfuerzo vocal fuerte y repentino que rompe un pequeño vaso sanguíneo en la cuerda vocal.