NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Cantante

La cantante venezolana Karina inicia su proceso de recuperación

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Karina, cantante - Fotos: Instagram
Karina, cantante - Fotos: Instagram
Hasta el momento, la intérprete del éxito musical 'A quién' se encuentra en reposo absoluto de la voz.

La reconocida cantante venezolana Karina inició su proceso de recuperación tras ser sometida con éxito a una cirugía de emergencia en Venezuela por un pólipo hemorrágico y una lesión ligamentosa en sus cuerdas vocales.

o

Recientemente, la artista informó que se operó en Caracas, Venezuela, bajo el cuidado de especialistas locales.

Hasta el momento, la intérprete del éxito musical 'A quién' se encuentra en reposo absoluto de la voz.

o

Hace horas compartió en sus redes sociales un video en el que se le ve en un gimnasio llevando a cabo una rutina de entrenamiento.

"El camino a la recuperación es integral. Sí, ya comenzamos a entrenar, porque no podré cantar, pero puedo hacer muchas otras cosas que me hacen sentir bienestar", dijo la cantante.

o

"El ejercicio, por ejemplo, gorda, flaca, con o sin ánimo, siempre he hecho. Aquí con parte de la gente maravillosa que me cuida y me apoya cuando estoy en Caracas", acotó.

Un pólipo hemorrágico en las cuerdas vocales es una lesión benigna (no cancerosa) con apariencia de una ampolla o un pequeño hematoma lleno de sangre.

Según profesionales de la salud, parece una pequeña burbuja roja o un moretón en el borde de una cuerda vocal.

Este padecimiento ocurre por un esfuerzo vocal fuerte y repentino que rompe un pequeño vaso sanguíneo en la cuerda vocal.

Temas relacionados:

Cantante

Karina

Operación

Reporte

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Entrevista | "EE. UU. está aceptando que el regreso de María Corina traería un cambio": Elliott Abrams

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Nuevo golpe a la estructura de alias ‘Calarcá’: así fue el macro operativo de De la Espriella que dejó 5 detenidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Entretenimiento

Ver más
La cantante colombiana Shakira-Foto: EFE
Shakira

Shakira sin modestia: afirma que sus conciertos en Madrid serán "sin duda alguna el evento cultural más importante que ha tenido Europa"

Alicia Machado, actriz y presentadora venezolana - Foto: EFE
Alicia Machado

Alicia Machado confesó que un actor venezolano fue su amor platónico y la dejó en la 'friendzone': "Yo estaba enamorada de él desde niña"

Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton

California declara el 25 de septiembre día festivo en honor al legado que dejó Dolly Parton

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE.
Abelardo de la Espriella

“La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños”: De la Espriella rechazó la detención de Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’

Solicitantes de asilo - Foto de EFE
Venezuela

Venezolanos se sitúan detrás de los afganos en segundo lugar de registro clave migratorio dentro de la Unión Europea

De la Espriella reveló golpe al narcotráfico en Quindío - EFE y Captura de Redes
Abelardo de la Espriella

De la Espriella reveló golpe al narcotráfico en Quindío: incautan 650 kilos de cocaína y la droga estaría avaluada en más de dos mil millones de pesos

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Del conflicto a la reconstrucción: Rubio llega a Colombia para fortalecer alianzas tras el fin de la era Petro

Torneo WTA 1000 Dubái - Foto: EFE
Deportes

La WTA redujo los torneos obligatorios para sus mejores tenistas: así cambiará el calendario en 2027

Caos en Popayán tras atentado con explosivos - Captura de pantalla de redes sociales
Atentado

Caos en Popayán tras atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía: videos dejan ver el momento de pánico que se vivió

Trofeo Champions League - Foto EFE
Champions League

Así se disputará la primera jornada de la Champions League entre martes y miércoles: ¿cuándo juega Real Madrid ante Inter de Milán?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023