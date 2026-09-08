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Terremoto en Venezuela

"Ahora es que hace falta más apoyo": obispo de Margarita pide solidaridad con las familias afectadas por el doblete sísmico en Venezuela

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Edificio colapsado en La Guaira (Venezuela) tras los terremotos del 24 de junio de 2026 / Monseñor Fernando Castro Aguayo - Fotos: EFE / X
Edificio colapsado en La Guaira (Venezuela) tras los terremotos del 24 de junio de 2026 / Monseñor Fernando Castro Aguayo - Fotos: EFE / X
El religioso señaló que, superada la primera etapa de la emergencia, los damnificados enfrentan ahora un proceso más complejo.

Monseñor Fernando Castro Aguayo pidió mantener la solidaridad con las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. El religioso destacó que la ayuda sigue siendo necesaria semanas después de la tragedia.

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El obispo de la Diócesis de Margarita señaló que, superada la primera etapa de la emergencia, los damnificados enfrentan ahora un proceso más complejo.

"Ahora es que hace falta más apoyo; pasado el primer impacto dolorosísimo, estamos en el momento de la rutina, del paso a paso, de la realidad dura que hay que conquistar. Ahora hay que recomponer todo un tejido familiar, laboral, social", expresó el obispo.

"Muchos padecen lesiones importantes en su cuerpo, en su actuar, y tienen el dolor de la partida de sus seres queridos. Y se ha desarticulado, como decía, toda la vida familiar y social", expresó Castro Aguayo.

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A su vez, Castro Aguayo adicionó: "Pido a todos que tengamos paciencia para escuchar, grandeza para acompañar, reserva para mantener lo que se nos confía, y esperanza y amor para prestarla a quien lo necesite".

El régimen venezolano tiene varios días sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

Desde hace 14 días (24 de agosto), la "administración interina" de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez no se pronuncia al respecto.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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