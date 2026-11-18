El cortometraje independiente de animación tridimensional Pie Pequeño, inspirado en la clásica película animada En busca del Valle Encantado de 1988, dio a conocer este miércoles su primer tráiler oficial a través de YouTube, en coincidencia con el 38.º aniversario del estreno de la obra original dirigida por Don Bluth.

La realización del proyecto corre por cuenta del cineasta británico Joey Lever conocido por el cortometraje Spider-Man: Lost Cause a través de su compañía Imoria Pictures, con sede en el Reino Unido, tras un prolongado camino de desarrollo iniciado en 2017 que cobró especial impulso durante los últimos tres años de trabajo intensivo por parte de un equipo internacional de artistas y técnicos.

“Esta no es solo una película sobre un pequeño dinosaurio. Es una carta de amor a las historias que permanecen con nosotros, a las personas que les dan vida y a lo que puede suceder cuando un grupo de personas se niega a renunciar a un sueño”, expresó Lever en el mensaje que acompañó la publicación del avance.

La producción aclaró que no mantiene vínculos oficiales ni autorización de Universal Pictures como secuela o reposición de la franquicia, sino que constituye un homenaje independiente con estética 3D expresiva alejada del hiperrealismo que aborda valores como la amistad, la familia, el valor y la esperanza tras la pérdida.

El elenco de voces cuenta con la aprobación sindical de SAG-AFTRA e incluye a Summer-Joules Saunders como Pie Pequeño, Larissa Loeffler como Momma, Cristina Vee como Cera, Mark Meer como Topsy, A.J. LoCascio como Petrie, Sarah Natochenny como Ducky y el propio Joey Lever en el papel de Spike.

La propuesta surge del vínculo emocional y creativo que la historia original conserva para el equipo y para distintas generaciones de espectadores, según destacó el realizador, quien también resaltó las dificultades técnicas y los ajustes superados durante el proceso de producción.

Aunque no existe una fecha definitiva de lanzamiento, los responsables del proyecto indicaron en sus redes sociales que prevén estrenar Pie Pequeño a lo largo de 2027, con especial énfasis en la dedicación sostenida que exigió sacar adelante una obra independiente de esta envergadura.