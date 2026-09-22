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Martes, 22 de septiembre de 2026
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El reconocido cantante y actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una delicada cirugía: esto dijo sobre su estado de salud

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Mata, cantante y actor venezolano - Fotos: Instagram
Carlos Mata, cantante y actor venezolano - Fotos: Instagram
Tras ser operado, el artista reapareció en sus redes sociales.

Carlos Mata, reconocido cantante y actor venezolano, fue sometido recientemente a una delicada intervención quirúrgica.

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Tras ser operado de la columna cervical, el artista reapareció en sus redes sociales y ofreció detalles de su estado de salud.

"Un placer volver a conectar con ustedes; ha pasado un tiempo más o menos largo; ya pasó la operación en la zona superior de la columna vertebral. Me operé el 3 de septiembre", mencionó Mata.

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Luego, aseveró: "Ya todo va en rumbo a pronta recuperación. Los quiero mucho, los he tenido en mi corazón todo este tiempo".

Mata se recupera de manera favorable y sigue al pie de la letra el proceso de rehabilitación usando un collarín ortopédico en una clínica en Miami, Florida.

Según profesionales de salud, una operación de columna cervical es un procedimiento sumamente complejo, ya que se realiza cerca de la médula espinal y de nervios muy importantes.

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Los expertos añaden que hoy en día, gracias a la cirugía mínimamente invasiva, los riesgos y las secuelas graves se han reducido de forma muy importante.

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