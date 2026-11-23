La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) ejecutó el domingo operaciones simultáneas contra estructuras criminales armadas en las comunas de Cité Soleil y Tabarre, en el área de Puerto Príncipe, y al norte de Gros-Morne, en el departamento de Artibonito, con un saldo preliminar de un presunto pandillero muerto y otro herido tras enfrentar resistencia armada en un escondite y depósito de armas en Cité Soleil.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la GSF fuerza multinacional integrada por 2.181 efectivos policiales y militares provenientes de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh, las tropas destruyeron la instalación intervenida en Cité Soleil para impedir su nueva ocupación e incautaron un arma de fuego, una granada de mano y un teléfono móvil, con el fin de debilitar los bastiones criminales y restablecer la movilidad de la población.

“Estas operaciones reflejan el compromiso continuo de la GSF de reducir la influencia de las bandas, recuperar las comunidades afectadas y restablecer la libertad de movimiento y la vida cotidiana de los residentes”, explicó el contingente multinacional.

El jueves anterior, la fuerza multinacional anunció que sus operaciones “han entrado en una nueva fase” que contempla aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas del país.

Estas acciones se coordinan con operaciones de la Policía Nacional de Haití (PNH), que cuenta con el respaldo de la Task Force de Vectus Global, empresa militar privada fundada por Erik Prince exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada norteamericana y contratada por el Gobierno haitiano.

Entre el jueves y el viernes pasados, las operaciones conjuntas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, dejaron al menos 54 integrantes de bandas armadas muertos.

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En paralelo, un contingente de más de 2.000 soldados salvadoreños enviados por el presidente Nayib Bukele se sumó a los esfuerzos tras la desaparición de cuatro militares de la GSF, emboscados el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, mientras que el viernes tres soldados salvadoreños murieron y uno resultó herido al manipular explosivos en una base de Puerto Príncipe, suceso que marcó las primeras bajas de El Salvador en territorio haitiano.