RCN TOTAL llega a EE. UU.: la app con las novelas y producciones más famosas de Colombia que no te puedes perder
Estar lejos de casa ya no significa perderse lo mejor de la cultura colombiana. Con la llegada de RCN TOTAL a Estados Unidos, los colombianos en el exterior ahora tienen al alcance de su mano un gran catálogo con las novelas y películas más icónicas que han marcado la historia en la televisión nacional.
Más allá del entretenimiento, RCN TOTAL ostenta contenido en vivo. La plataforma te permite seguir la pasión del fútbol colombiano en directo, mantenerte informado en tiempo real con los noticieros más vistos del país y acompañar los domingos en familia con La Santa Misa.
Disfrutar de este contenido es muy sencillo. Solo ingresas a www.rcntotal.com o descargas la app oficial para tener la ventana directa a tu país.
¿Cómo descargar y usar RCN TOTAL en Estados Unidos?
Paso 1: Descarga la aplicación
- Ingresa a la Play Store (si utilizas un celular Android) o la App Store (si usas iPhone).
- En la barra de búsqueda escribe RCN TOTAL y selecciona la opción instalar u obtener.
Paso 2: Crea tu cuenta
- Abre la aplicación en tu dispositivo y toca el ícono de perfil o menú.
- Haz clic en la opción “Registrarse aquí”.
- Llena tus datos personales, acepta la política de privacidad y finaliza el registro.
Paso 3: Activa tu cuenta e inicia sesión
- Ingresa a la bandeja de entrada de tu correo electrónico y busca el mensaje de confirmación enviado por RCN TOTAL (revisa la carpeta de Spam si no lo encuentras).
- Haz clic en el enlace de activación para validar tu cuenta.
- Regresa a la app, inicia sesión y listo, ya puedes empezar a disfrutar lo mejor de la televisión colombiana.