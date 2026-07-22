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RCN TOTAL llega a EE. UU.: la app con las novelas y producciones más famosas de Colombia que no te puedes perder

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
App RCN TOTAL
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El catálogo más completo con las producciones audiovisuales más queridas de Colombia, deportes y La Santa Misa ya están disponibles en el territorio norteamericano. Aprende a crear tu cuenta paso a paso.

Estar lejos de casa ya no significa perderse lo mejor de la cultura colombiana. Con la llegada de RCN TOTAL a Estados Unidos, los colombianos en el exterior ahora tienen al alcance de su mano un gran catálogo con las novelas y películas más icónicas que han marcado la historia en la televisión nacional.

Más allá del entretenimiento, RCN TOTAL ostenta contenido en vivo. La plataforma te permite seguir la pasión del fútbol colombiano en directo, mantenerte informado en tiempo real con los noticieros más vistos del país y acompañar los domingos en familia con La Santa Misa.

Disfrutar de este contenido es muy sencillo. Solo ingresas a www.rcntotal.com o descargas la app oficial para tener la ventana directa a tu país.

¿Cómo descargar y usar RCN TOTAL en Estados Unidos?

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