Los seguidores de la Tierra Media tienen motivos para celebrar: Prime Video confirmó la cuarta temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder, la serie que está inspirada en el universo creado por J. R. R. Tolkien. El anuncio llegó el 24 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento de los dos últimos episodios de la tercera entrega.

La plataforma notificó que la producción ya está en fase de preproducción y que el rodaje iniciará en la primavera de 2027 en los estudios Shepperton, en Reino Unido, donde se desarrolló buena parte de la serie.

Peter Friedlander, responsable de Televisión Global de Amazon MGM Studios, celebró la continuidad del proyecto y resaltó el momento por el que pasa la historia con la aparición del Anillo Único.

“Estamos orgullosos de confirmar la cuarta temporada junto a J. D. Payne, Patrick McKay y todo el equipo creativo. Esperamos llevar a los fans aún más profundamente al fascinante mundo de la Segunda Edad de Tolkien”, aseguró el ejecutivo en el comunicado oficial.

La renovación igualmente confirma la permanencia de J. D. Payne y Patrick McKay como responsables principales de la producción. Los dos se desempeñan como showrunners y productores ejecutivos, y defienden desde el inicio que la adaptación se concibió para desarrollarse a lo largo de cinco temporadas.

De momento, Prime Video no revela detalles concretos acerca de la trama ni confirmó el reparto que volverá. No obstante, la historia seguirá desarrollando los acontecimientos de la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de lo ocurrido en El Hobbit y El Señor de los Anillos.

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La tercera temporada progresa en uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores de Tolkien: la forja del Anillo Único por parte de Sauron. Este momento refleja un punto decisivo en la historia del poder oscuro que amenaza con dominar los diferentes reinos.

La serie cuenta con personajes como Galadriel, Sauron, Elrond e Isildur, cuyas historias se entrelazan con el surgimiento de los anillos de poder y los conflictos entre elfos, hombres y otras criaturas de la Tierra Media.

Por el momento, la cuarta temporada no tiene fecha de estreno. Los seguidores van a tener que esperar nuevos anuncios del reparto, la historia y el calendario de lanzamiento.