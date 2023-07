Piqué muestra su lado más romántico tras Shakira: "San Valentín yo ni lo celebro, porque para mí es cada día"

El exfutbolista Gerard Piqué se confesó un romántico, por lo menos en su nueva etapa de vida en la que tiene como pareja a Clara Chía tras su separación de la cantante colombiana Shakira, en medio de la transmisión en vivo de una conversación sobre su competencia de la Kings League con el ‘youtuber’ Ibai Llanos.

Durante el denominado ‘directo’ Llanos le pidió un consejo de amor al exdefensa del Barcelona quien sin titubeos respondió que “hay que decir a tu pareja que la amas cada día”.

A su respuesta, Llanos le indicó que esa frase no se le debe decir a la pareja únicamente cuando es el día de San Valentín.

El comentario del ‘youtuber’ no pasó desapercibido por parte de Piqué quien de nuevo dejó claro que es un romántico, al menos en los últimos tiempos.

“San Valentín yo ni lo celebro, porque es cada día para mí”, manifestó Piqué, que tras soltar la frase fue aplaudido por sus interlocutores. “Oye, increíble, muy bien”, dijo uno de los participantes en el directo.

Piqué en los últimos meses ha formalizado su relación con Clara Chía con quien se ha dejado ver en varias fotos en las redes sociales, salidas en Barcelona e, incluso, la reciente boda de su hermano Marc.

El exfutbolista está con Clara Chía luego de haber terminado de manera oficial su relación con Shakira.

La cantante colombiana y Piqué terminaron su relación a mediados de 2022 y desde entonces Shakira ha hecho varios lanzamientos de temas con frases que, sin hipocresía, van dirigidas hacia quien fuera su expareja.

Entre las canciones en las que Shakira ha descrito momentos de su vida claramente asociados a la ruptura se encuentran la sesión que compuso junto al productor argentino Bizarrap, y TQM que cantó junto a su compatriota Karol G.

La cantante colombiana Shakira, cabe recordar, también reveló en una entrevista con la revista People que se enteró de la traición de Piqué con Clara Chía, en el peor momento, cuando se encontraba al lado de su padre en una Unidad de Cuidados Intensivos que fue remitido allí luego de una caída que tuvo en Barcelona.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, aseveró Shakira.