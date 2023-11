Problemas para Roger Waters en Latinoamérica: hoteles en Argentina y Uruguay no lo quieren recibir y en Colombia le habrían cancelado la reserva

El músico británico Roger Waters, exlíder de Pink Floyd y conocido crítico del gobierno de Israel, fue denunciado por "antisemitismo" en Argentina, informaron fuentes judiciales, mientras que hoteles en Buenos Aires y Montevideo se niegan a hospedarlo.

La denuncia de un particular por "incitación al odio racial y apología del delito" cita la "posición" del músico y "su posibilidad cierta e innegable de difundir su mensaje de odio e incitar a agravar el antisemitismo" durante su visita a Argentina.

VEA TAMBIÉN Roger Waters, exlíder de Pink Floyd, causó polémica al poner en duda la masacre del 7 de octubre por parte del grupo Hamás en Israel o

"Queremos que las autoridades argentinas evalúen la conducta de Waters. La Dirección de Migraciones puede evaluar si prohíbe su ingreso al país", dijo el abogado denunciante, Carlos Broitman.

Broitman recordó que en Alemania se abrieron investigaciones a Waters por el uso en conciertos recientes de "vestimenta similar o alegórica a la utilizada por los nazis, transmitiendo un mensaje de odio hacia un grupo de personas".

El artista de 80 años, quien presentó esta semana en Brasil su gira de despedida como músico, tiene previsto actuar el viernes en Montevideo y los días 21 y 22 en Buenos Aires, como parte de su gira ‘This is not a drill’ (Esto no es un simulacro).

Pero, según declaró Waters al diario argentino Página 12, deberá seguir alojándose en Sao Paulo porque no tiene dónde hospedarse en Buenos Aires ni en Montevideo.

"Estos idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí", dijo Waters al diario.

"Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar dónde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show", afirmó, "furioso" con esta situación que, según dijo, le impedirá cenar el jueves con su "amigo", el expresidente uruguayo José Mujica, como tenía planificado.

Roger Waters también se presentará en Colombia el próximo 5 de diciembre en el Coliseo Medplus y, al parecer, también se quedaría sin hotel en Bogotá.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Gómez, quien, a través de su cuenta de X (antes Twitter) escribió: “La noticia a esta hora es que la cadena Four Seasons tomó la decisión de cancelarle su reservación en los hoteles de Bogotá, para su próximo concierto, precisamente por su abierto antisemitismo”.

"No he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal", dijo Waters a Página 12.