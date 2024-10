RBD llegó a sus 20 años con victoria en batalla legal: "No hay mejor forma de celebrarlo que haciendo justicia"

El mundo del entretenimiento se encuentra de celebración ya que hace 20 años se emitió el primer episodio de la novela mexicana ‘Rebelde’, protagonizada por Anahí Puente, Dulce María, Alfonso ‘Poncho’ Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni.

La famosa novela, adaptación de la versión argentina ‘Rebelde Way’ de Cris Morena, logró ganarse al público y trascender de la pantalla para convertirse en una famosa agrupación musical que dominó los principales escenarios en el mundo.

Ahora, a sus 20 años, los integrantes de la aclamada banda latinoamericana, que regresó tras 15 años de haber anunciado su separación como banda por medio de un comunicado de prensa, vuelven a acaparar los principales medios.

El regreso de la banda emocionó a más de uno y tras el anuncio de una gira musical, los fanáticos de los intérpretes de ‘Sálvame’ estaban más que listos para cantar con ellos sus mejores éxitos.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho y tras algunos conciertos, algunos miembros de la agrupación iniciaron una batalla legal contra su exmánager Guillermo Rosas, a quien lograron vencer en la disputa legal.

Los rumores en redes sociales y espacios periodísticos de farándula en México llegan al mismo puerto: inconformidades de la banda con su exmánager, Guillermo Rosas, sobre el dinero obtenido por la serie de conciertos.

Referente al tema, Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmó que se está llevando a cabo una investigación en torno a ‘Soy Rebelde Tour’.

“Hay una auditoría en curso. Están revisando todo el tema interno del tour y también están considerando hablar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están?, ¿cuánto es?”, aseguró Tovar.

No obstante, Dulce María no se mostró tan de acuerdo con sus compañeros de banda sobre la demanda, por lo que en ese entonces dijo: “No estamos en demandas y en esas cosas hasta ahora. Ya se dio una primera auditoría en la que han salido irregularidades, no es una habladuría”.

Tras meses de estar a la espera sobre el destino que tomaría la disputa, la encargada de dar la noticia sobre lo sucedido con la batalla legal fue Maite Perroni, quien con motivo de celebración de los 20 años publicó un comunicado que la batalla legal contra su exmánager había llegado a su final

Desde su cuenta de X y para celebrar el ‘Día internacional del RBD’, la intérprete de ‘Cuando el amor se acaba’ publicó una el documento completo.

En el documento se lee: “Hoy, día mundial de RBD, no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado”.

“Como se establece en el acuerdo final, T6H, a través de su propietario, Guillermo Rosas, reclamaba derecho sobre USD 10,072,811.00 en relación con el manejo de las presentaciones en vivo de RBD en los Estados Unidos de América, México, Brasil y Colombia”, añade el escrito.

La querella también asegura que después de que la agrupación presentó el caso contra Guillermo y su empresa “tanto en la Corte Federal como con el Comisionado Laboral de California, además de una auditoría exhaustiva, T6H aceptó una suma de $4,723,591.00 USD, cantidad que es $5,349,220.00 USD menos de lo que Guillermo originalmente reclamaba”.

“Esta es la razón por la que hemos decidido tomar acción al respecto. Sentimos la responsabilidad de abordar los desafíos que pueden surgir en la industria, siendo nuestra prioridad la protección de los derechos de los artistas”, puntualiza el escrito.

El documento firmado solamente por Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Christian Chávez concluye diciendo: “Este es un recordatorio para que los jóvenes artistas tengan el coraje de defenderse y exigir respeto. En esta industria es vital luchar por tus derechos. Estamos muy satisfechos con el resultado de nuestra acción y seguiremos abogando por la justicia y el respeto en el mundo artístico”.

Tras el fin de la disputa, los miembros de la agrupación tendrán la tarea de decidir el su futuro como banda, de continuar con sus planes de recorrer el mundo juntos para alegrar a más fanáticos o simplemente separar sus caminos nuevamente como en 2008.

Rebelde se emitió por primera vez el 4 de octubre de 2004 y su último episodio llegó el 2 de junio de 2006, tras el éxito de la novela, los seis protagonistas salieron de gira y lanzaron varios proyectos musicales con los que se convirtieron en una de las agrupaciones latinas más exitosas de los últimos años.

Entre su lista de éxitos musicales se encuentran: ‘Sálvame’, ‘Solo quédate en silencio’, ‘Enséñame’, ‘Este Corazón’, ‘Tras de mí’, Qué hay detrás’, Ser o parecer’, ‘Nuestro Amor’, ‘Un poco de tu amor’ y ‘Me voy’.