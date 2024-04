Rebecca Ferguson, actriz de ‘Dune’, reveló que una anécdota suya causó pánico en Hollywood: “no es mi responsabilidad”

Hace un tiempo, la reconocida actriz sueca Rebecca Ferguson conmocionó al mundo del entretenimiento al confesar que un co-protagonista la trató de manera abusiva en un set durante la grabación de una cinta en la que trabajó.

Ferguson nunca reveló el nombre del actor, cuya identidad no se conoce, que la trató de manera abusiva, sin embargo, su relato generó bastante intriga y pánico, no solo entre los internautas, sino entre varios de sus colegas de Hollywood.

Recientemente, la actriz de ‘Dune’ comentó que, tras contar su experiencia con esta persona, recibió llamadas de antiguos compañeros de set preocupados, algunos de ellos estrellas muy reconocidas.

Durante su entrevista con The Jess Cagle Show en la estación radial SiriuXM, la estrella de Hollywood comentó que tras su confesión no esperaba que se abriera un debate para poder encontrar al responsable del trato que recibió.

La sueca, de 40 años, explicó que su intensión nunca fue señalar al culpable de lo sucedido, sino más bien compartir un momento que marcó su carrera de alguna manera y que la hizo entender que no podía tolerar semejante trato.

“En primer lugar, sí, disfruté un poco del momento. Lo que me di cuenta es que no importa. Definitivamente, creo que soy mucho más abierta. También sé dónde están mis límites”, empezó diciendo.

Ferguson continuó diciendo que: “Pero el objetivo de la entrevista no era encontrar a la persona; por supuesto, a la gente le interesará. Pero me entusiasmó la pregunta”.

Durante una entrevista en el podcast Reign With Josh Smith, la actriz de ‘Misión Imposible’ relató que tuvo una co-estrella que se comportó con ella como un “idiota absoluto”, al punto que la hizo llorar durante la producción.

La actriz rápidamente descartó que dicho actor se tratara de Tom Cruise o Hugh Jackman, pero dejó una larga lista de nombres como posibles opcionados a ser los responsables del incidente.

Ante el pánico generado, Rebecca reveló que: “Recibí llamadas telefónicas de coprotagonistas increíbles con los que he trabajado diciendo: ‘¡¿Entiendes lo que has hecho, verdad?!”.

“Y yo estaba como, ‘Oh, Dios mío. No, no lo había pensado’. Para ser sincera, no es mi responsabilidad. No me importa. Ya sabes. ‘Eres genial, pero mi historia es mi historia, y si eres una buena persona, entonces no te preocupes’”, añadió.

Entre los nombres que figuraba a posible candidato por los internautas destacaba el de Dwayne ‘La Roca’ Johnson, quien ante los rumores salió en su defensa y mostró su apoyo a su colega.

“Odio ver esto, pero me encanta verla enfrentarse a las tonterías. Rebecca fue mi ángel guardián enviado del cielo en el set. Amo a esa mujer. Me gustaría averiguar quién hizo esto”, expresó el actor por medio de su cuenta de X.