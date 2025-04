Reconocido actor falleció dos meses después de enterarse que su hijo había muerto: “no pudo con ese dolor”

Hay consternación en el mundo del entretenimiento latinoamericano por el lamentable fallecimiento del mexicano Edgar Frías Font a los 52 años. El creativo mexicano residía en Guatemala con su esposa y sus hijos y murió solo dos meses después de que su hijo Axel muriera a causa de una leucemia.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA): “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font ‘Edgar Font’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

El pasado mes de febrero, Font y su esposa Claudia Aline compartieron con sus seguidores la lamentable noticia de la pérdida de su hijo: “Mi niño en un mes se me fue. Perdió la batalla contra el cáncer. Fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el por qué a él”.

Ahora, la pareja de Font, quien también es actriz, apareció en sus redes sociales en medio del dolor con unas sentidas palabras en homenaje a su esposa: "No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia".

Edgar Font fue un actor y creativo mexicano que nació en 1973 y destacó en el ámbito del entretenimiento, especialmente en Guatemala. Su carrera se inició con participaciones en cine, siendo reconocido por sus papeles en películas como 'Cazador de cazadores' y 'Herencia Fatal' en 1997.