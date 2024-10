Reconocido productor y rapero estadounidense enfrenta demanda por agresión sexual de la que habría hecho referencia en una de sus canciones

En las últimas horas, el reconocido productor y rapero Leland Tyler Wayne, mejor conocido como Metro Boomin, fue acusado de haber cometido agresión sexual y violación contra una mujer en 2016.

Según la demanda, interpuesta en el Tribunal Superior de Los Ángeles el pasado 29 de octubre por la víctima, que fue identificada como Vanessa LeMaistre, el rapero la habría agredido sexualmente durante un encuentro que tuvieron en un hotel en Beverly Hills.

LeMaistre señala en el documento que de dicha agresión sexual quedó embarazada, un embarazo que fue interrumpido meses después.

La demanda detalla que la mujer se desmayó luego de ingerir un Xanax y una dosis de alcohol mientras estaba en el estudio de grabación durante la sesión de septiembre de 2016 que realizó el rapero.

Tras despertarse, se dio cuenta de que estaba siendo agredida sexualmente por el intérprete de ‘Superhero’.

De acuerdo con el documento de 18 páginas publicado por el medio Billboard: “Lo siguiente que la Sra. LeMaistre puede recordar es que se despertó en una cama en un lugar diferente con Wayne violándola y siendo completamente incapaz de moverse o emitir un sonido”.

Los abogados de la mujer expresan en el escrito que: “En ningún momento, durante este encuentro la Sra. LeMaistre pudo consentir ninguna actividad sexual, y la conducta de Wayne constituyó sin lugar a dudas una violación y una agresión sexual”.

Sin embargo, la demanda no habla solo de la agresión sexual, pues de acuerdo con lo dicho por la víctima, Metro habría explotado la muerte de su hijo, que murió antes de que se conocieran, para poder acercarse a ella.

“El encuentro con Wayne provocó que LeMaistre sufriera la segunda peor cosa que le pudo haber pasado en la vida: ser violada por alguien que se hizo pasar por su amigo durante meses”, escribieron los abogados de LeMaistre.

La defensa de la víctima alega que ella todavía está tratando de “recomponerse después de haber sufrido una cantidad extraordinaria de traumas a manos de Wayne, alguien que ella realmente creía que era su amigo, pero que resultó ser su peor pesadilla”.

Tras la agresión que sufrió por parte de Metro, LeMaistre comentó que se dio cuenta de que estaba embarazada, afirmando que no sostuvo relaciones sexuales con nadie más que el encuentro que tuvo con el rapero.

Sus abogados afirmaron que debido a que acababa de perder a su hijo y el trauma de la violación de Metro la dejaron tan mal, que sintió que no podía continuar con el embarazo y lo interrumpió en noviembre de 2016.

La demanda también expresa que la agresión cometida por Metro está reflejada en la popular canción de 2017 ‘Rap save me’, lanzada por 21 Savage, Offset y Metro en el álbum ‘Without Warning’.

Parte de la letra de esa canción dice: “Se tomó un Xanny, luego se desmayó / Soy de la cuneta, no hay cambio / De la cuneta, el rap me salvó / Ella me vuelve loca, ten a mi bebé”.

La defensa de la mujer puntualizó que para ella escuchar esa letra fue “horrible”, ya que relata “la situación que le sucedió y le causó un trauma aún mayor”.

Sobre la canción, el bufete de abogados Wigdor, que representa a LeMaistre, afirmó en el documento que: “Metro Boomin ha construido una carrera exitosa con letras y publicaciones en redes sociales que no solo son ofensivas, sino que también describen explícitamente sus intenciones de dañar a las mujeres”.

“Estas son más que meras palabras, y es hora de que rinda cuentas por sus tácticas manipuladoras y su comportamiento inaceptable”, finaliza el documento.

Ante la demanda por agresión sexual, la defensa de Metro, liderada por el abogado Lawrence Hinkle II, señaló que todo esto se trata de una “extorsión” contra su defendido, además de ser falsas acusaciones en contra del rapero.

“Son acusaciones falsas. El señor Wayne se negó a pagarle hace meses y se niega a pagarle ahora. El señor Wayne se defenderá en el tribunal. Presentará una demanda por procesamiento malicioso una vez que prevalezca”, añadió el abogado del reconocido productor.