Reviven el momento en el que Taylor Swift se le midió a hablar en español durante una entrevista en España

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift se presentó el miércoles 29 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Alrededor de 70.000 personas disfrutaron de uno de los mejores shows de la artista en medio de su gira mundial ‘The Eras Tour’.

Durante el espectáculo, la intérprete de ‘I Hate It Here’ aprovechó la oportunidad para homenajear al país en el primero de los dos conciertos que ofrece en la capital española, pues al interpretar una de sus canciones, Swift lució un look de dos piezas compuesto por un top y una falda con los colores de la bandera del país.

VEA TAMBIÉN Taylor Swift, la primera persona en ganar más de 1.000 millones de dólares por ingresos procedentes sólo de su música o

Muchos de los fans de la cantante compartieron en redes sociales varias fotografías del interior del Santiago Bernabéu, uno de los lugares más emblemáticos del país. Además, se comenzó a viralizar momentos de una entrevista que dio Taylor en 2013 en el programa ‘El Hormiguero’.

El clip que se hizo viral muestra a la artista estadounidense saludando en español al público asistente. “Estoy encantada de estar en España”, dijo Swift en el clip en el que también se puede ver como baila junto al presentado Pablo Motos su éxito ‘We Are Never Ever Getting Back Together’.

El audiovisual ha generado diferentes comentarios tanto de sus fanáticos como de sus detractores: “con razón tardó 11 años en volver”, “Motos logró bailar con ella, es increíble”, “Taylor se ve gigante al lado de motos”, “tras de talentosa es inteligente, definitivamente es la reina”, entre otros.

VEA TAMBIÉN "Taylor Swift es de Boyacá": reacciones a la imagen de la cantante estadounidense tomando cerveza en el Super bowl o

Incluso, en su concierto del pasado miércoles volvió a hablar en español y saludó a su público: "Hola, encantada de conocerlos. La forma en la que cantan y bailan, es un gran comienzo, me hacen sentir excelentemente", dijo la artista al comenzar el concierto.

El fenómeno de Taylor Swift en el mundo es impresionante. Esta cantante ha sabido mover a millones, tiene el álbum más escuchado en Spotify y ha puesto de moda rituales en sus conciertos de la mano de la nación ‘swiftie’, conformada por adolescentes, veinteañeras y treintañeros.