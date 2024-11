¿Se retira del mundo de la música? Las palabras con la que Rihanna estaría despidiéndose de los escenarios y que preocupan a sus fanáticos

La cantante Rihanna se convirtió en el centro de atención luego de que unas declaraciones suyas avivaran los rumores de su retiro definitivo del mundo de la música, tras ocho años sin sacar nuevo material después de su último trabajo discográfico ‘Anti’.

Durante un evento de su marca de maquillaje ‘Fenty Beauty’ en su natal Barbados, la intérprete de “Work” y “Love on the Brain" dio un discurso en el que se refirió a su regreso a la música.

En su discurso, Rihanna aseguró: “La música fue lo que llamó la atención, pero Dios tenía otros planes para mí”.

Sus palabras han causado conmoción y tristeza entre sus fans, quienes consideran que esta es una manera que tiene la artista de decirles que no va a volver al mundo de la música, ya que esa ya no es su prioridad.

“Ella intenta decirles a todos que no lanzará ninguna música”, “sus fans ya deben aceptar el hecho de que ella ya no es una cantante”, “La música no es su foco”, “Parece que Rihanna está en un camino diferente ahora”, “Solo dime que no lanzarás el álbum” y “Ese es su discurso de jubilación”, son algunos de los comentarios.

La última vez que la artista de Barbados lanzó un proyecto musical fue en 2016, cuando sacó su octavo trabajo discográfico titulado ‘Anti’, el cual cuenta con éxitos como: ‘Work’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Needed Me’ y ‘Love on the Brain’.

Ante eso, la cantante salió de gira con el ‘Anti World Tour’ que finalizó en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Abu Dhabi en noviembre de 2016.

Desde entonces, Rihanna empezó una pausa en su actividad musical, la cual interrumpió para presentarse en el Super Bowl de 2023 y antes de eso lanzó una canción para la banda sonora de la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en 2022.