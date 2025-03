Shakira estrena el video oficial de 'Última', la emotiva balada con la que la artista se despide de su expareja Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira lanzó este sábado el video oficial de su éxito musical 'Última', una emotiva balada que marcaría su despedida definitiva de su expareja Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos.

El estreno del éxito coincidió con el primer aniversario de su álbum número 12 de estudio, "Las mujeres ya no lloran", lanzado el 22 de marzo de 2024.

En el video, Shakira se muestra paseando por calles y estaciones de metro, sumida en una profunda reflexión e introspección.

Las imágenes de la cantante acompañadas por el sonido melancólico del piano realzan la vulnerabilidad y autenticidad de Shakira en este momento de su vida, creando una atmósfera íntima y emotiva.

“Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual”, inicia cantando la barranquillera.

El coro de la balada retrataría a la perfección lo que habría pasado en la relación de Shakira y el exdefensa del FC Barcelona, con quien finalizó su relación en 2022.

“Se me perdió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido”, indica el fragmento.

El siguiente verso podría estar relacionado de manera indirecta a su tema musical, ‘Monotonía’, pues describe a la perfección el sentimiento de como la rutina puede llevar a la otra persona a desear cosas distintas a las que uno quiere en la relación.

VEA TAMBIÉN "Casi me da algo": Shakira reveló la verdad sobre el retraso de uno de sus conciertos en México o

“Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite”, dice la colombiana.

Para los usuarios en redes este es uno de los mejores temas que tiene el álbum, no solo porque recuerda a los inicios de la barranquillera, sino por la vulnerabilidad que hay detrás de la canción, que sería le cierre de una serie de pistas dedicadas a Piqué y su posterior ruptura.

“Última es una carta escrita con lágrimas en los ojos y el corazón en la garganta”, “Se me pusieron los pelos de punta”, “Última es hermosísima”, “Esta canción es más que un tema, esta canción es sentimiento”, “Que canción tan buena para finalizar, no solo el álbum” y “Es un dardo fuerte y directo”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum, Shakira había hablado sobre el proceso de incluir esta canción en el disco, asegurando que la agregó porque sintió que la tenía que sacar.

"Esta es una canción que la tenía enquistada y la tenía que sacar como sea. Ya se habían acabado los plazos de entregar el álbum y la saqué un poco contra la voluntad de todos porque ya no querían que hiciera más canciones”, dijo Shakira.

La artista indicó que al final le decían que tenía que entregar el álbum porque se había acabado el tiempo.

“No, no, no, no, espera que me queda una y la tengo que sacar y así fue”, argumentó la barranquillera.

El lanzamiento del video oficial de su éxito 'Última', se produce en medio de la gira "Las mujeres ya no lloran", con la que Shakira ha recorrido Latinoamérica. Entre el 19 y el 30 de marzo, la artista programó siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.