Shakira y Piqué cumplen este domingo una fecha clave de sus nuevas vidas

La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español, Gerard Piqué, cumplen este domingo 4 de junio el aniversario de una fecha que marcó no solo lo que fue el final de su relación, que duró 12 años, sino el inicio de sus nuevas vidas.

Hace un año la pareja confirmaba mediante un escueto comunicado, de 26 palabras, que terminaba con su relación.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, escribió entonces la pareja.

Desde entonces las vidas de ambos han tenido fuertes cambios.

Shakira se mudó de Barcelona a Miami e hizo varios lanzamientos de canciones que narraban sus emociones tras la ruptura, que la han llevado a la cima de las reproducciones de las principales plataformas digitales del mundo.

La colombiana lanzó en octubre de 2022 el primero de varios sencillos que fueron un éxito por cuenta de unas letras que evidenciaban su tristeza y decepción por cuenta de la separación de su expareja. Se trató de Monotonía en donde decía frases como: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”.

Luego, Shakira lanzó el que sin duda es el mayor éxito de sus últimos años. La colombiana junto al productor argentino Bizarrap sacó la ‘Music Sessions 53’ que se convirtió en, prácticamente, un himno de las mujeres tras la terminación de una relación.

VEA TAMBIÉN El nuevo récord que batió Shakira: superó a la cantante estadounidense Beyoncé o

En aquella composición Shakira entregó frases como: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Luego llegaron los también éxitos ‘TQG’, que cantó junto a su compatriota Karol G, y ‘Acróstico’ que dedicó a sus hijos.

Entre tanto Piqué consolidó rápidamente una nueva relación al lado de Clara Chía, se retiró del fútbol y se dedicó a organizar la denominada Kings League que tiene un formato que mezcla la competencia con reglas novedosas con las que el catalán busca entretener al público.

De esa manera, tanto Piqué como Shakira siguen adelante sus vidas con sus actividades comerciales como eje mientras intentan convivir con una prensa que no le pierde pista a cada paso que dan.