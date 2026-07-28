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Final del Mundial

“Las promesas se cumplen”: Marc Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente en una parte muy visible de su cuerpo

julio 28, 2026
Por: David Lozano
Marc Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente - EFE
Marc Cucurella se tatuó la cara de Luis de la Fuente - EFE
El defensor cumplió la promesa que hizo antes de empezar el Mundial, en la que aseguró que se tatuaría la cara de su entrenador si España quedaba campeona del mundo.

Luego de consagrarse campeón del mundo con España tras la reciente final contra Argentina, Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó la cara de su entrenador, Luis de la Fuente.

El extrovertido lateral izquierdo, que está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales el particular tatuaje que se realizó después de la consagración mundialista de España, tras vencer por la mínima diferencia a la Albiceleste.

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Cucurella había hecho una promesa antes del arranque del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México: si la selección española lograba coronarse campeona, inmortalizaría en su piel el rostro de su entrenador, Luis de la Fuente.

Tras cumplir el máximo objetivo con La Roja y levantar el trofeo 16 años después de la primera consagración en Sudáfrica 2010, el defensor decidió cumplir con su palabra.

Menos de 10 días después, el futbolista publicó este martes una historia en su cuenta de Instagram junto a su tatuador, "Ganga", uno de los más prestigiosos de España, quien ha trabajado con LeBron James, Carlos Alcaraz, Drake, Georgina Rodríguez y Saúl "Canelo" Álvarez.

"Las promesas se cumplen", escribió Marc. Poco después, compartió con sus seguidores el diseño elegido y el resultado final del tatuaje.

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Cabe resaltar que el defensor, en entrevistas anteriores, dejó claro que sería un tatuaje no muy grande, pero sí en una parte donde se viera. Y, tal como lo prometió, lo hizo: el rostro de su entrenador quedó plasmado en la parte superior del codo.

Finalmente, Cucurella no fue el único que hizo promesas. Muchos seguidores en redes sociales le recuerdan a Ferran Torres, autor del gol de la final, que según sus propias palabras se raparía la cabeza como parte de su celebración.

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