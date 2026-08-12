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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

España envía un primer paquete de un millón de euros en ayuda humanitaria a Colombia tras el mortífero terremoto

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
España manda ayuda humanitaria a Colombia- Foto: Stock Canva
España manda ayuda humanitaria a Colombia- Foto: Stock Canva
El Gobierno español canaliza los fondos a través de la AECID para enviar medicamentos y kits de primera necesidad.

España anunció este miércoles el despacho de un primer paquete de ayuda urgente valorado en un millón de euros destinado a atender las secuelas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

La asistencia humanitaria está siendo gestionada y enviada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e incluye un cargamento prioritario de medicamentos, kits de primera necesidad y soporte técnico y logístico para el personal médico que atiende la emergencia en las zonas más afectadas.

De forma paralela, la Embajada de España en Colombia y el Consulado General de España en Bogotá activaron sus protocolos de asistencia y se mantienen plenamente operativos para atender las solicitudes de los ciudadanos españoles residentes o en tránsito por el país sudamericano.

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Para canalizar la atención ciudadana frente a cualquier eventualidad relacionada con el desastre natural, el cuerpo diplomático puso a disposición las líneas de emergencia +57 3164733216 en Colombia y +34 910001249 desde España.

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La movilización de esta partida financiera y técnica por parte del Gobierno español se suma a la ola de solidaridad internacional para respaldar la respuesta estatal en Colombia y aliviar el impacto de la tragedia en las comunidades más golpeadas.

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