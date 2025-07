Sofía Vergara reveló qué es lo que más le preguntan de Colombia en el exterior: “Es muy especial”

La Colombiana Sofía Vergara es una actriz nacida en Barranquilla que ha logrado consolidar una carrera a nivel internacional gracias a su participación en la serie de televisión estadounidense ‘Modern Family’.

Su aparición en esta producción la catapultó al estrellato y su encanto colombiano no pasa desapercibido en el exterior, donde le preguntan por su país de origen.

“Lógicamente, donde yo llego me preguntan del café de Colombia”, aseveró Sofía Vergara en una entrevista con la Revista Vea, en la que también comentó que no es lo único por lo que le pregunta, aunque sí lo más frecuente.

“Me preguntan mucho por Cartagena. Me preguntan mucho por las mujeres de Medellín. Son famosas por lo bellas”, señaló la barranquillera, quien añadió que también le pregunta mucho por su compatriota Shakira y por jugadores de fútbol.

“Tenemos muchísimas cosas como colombianos para sentirnos orgullosos. Es algo muy especial para mí ser colombiana”, acotó Vergara.

Además, la actriz y modelo señaló que lleva muchos años apoyando la industria colombiana, utilizando ropa de diseñadores de su tierra y joyería de su país: “Me gusta usar las esmeraldas colombianas siempre, la ropa de los diseñadores colombianos. Para mí es lo máximo. Llevo años apoyándolos”.

Recientemente en su natal Barranquilla le rindieron un homenaje con una estatua con su imagen que tiene 7,5 metros de altura y 5,5 toneladas de bronce, y que ahora adorna el Malecón.

Sofía Vergara escribió en su cuenta de X lo siguiente al respecto del monumento: “Esta estatua no es solo en mi honor, sino en honor al pueblo barranquillero y en honor a mi familia y amigos que siempre han estado conmigo. Los quiero mucho. Toty”.

Sofía Vergara admitió que, a pesar de su amor por Colombia, no ha podido pasar tanto tiempo en su país natal como le gustaría.

“No he ido tanto a Colombia como me gustaría porque desde Los Ángeles es lejísimos. Nunca he podido escaparme por dos días. Siempre voy por cosas puntuales: un entierro, una boda. Nunca he tenido tiempo de ir a gozarme una semana en mi país”, reconoció.

Sin embargo, la actriz confesó que recientemente hace parte de un proyecto relacionado con el café colombiano. “Ahora, con el proyecto de café que tengo, tengo que ir a Colombia. Además, estuve promocionando ‘Griselda’ y no me quería ir. Fue durísimo irme porque tenía varios años sin estar y me costó mucho trabajo irme de Bogotá”, agregó.