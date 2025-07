¿El nuevo Diomedes Díaz? La contundente respuesta que dio Silvestre Dangond sobre las comparaciones con el ‘Cacique de La Junta’

El cantante colombiano Silvestre Dangond es considerado uno de los artistas más grandes de vallenato por su influencia en el género en los últimos años es comparado constantemente con una leyenda de la música en Colombia.

Muchos aficionados y amantes del vallenato lo comparan con nada más y nada menos que con Diomedes Díaz, también conocido como el ‘Cacique de La Junta’.

Las comparaciones con Diomedes siempre han sido recurrentes en su carrera, pero solo hasta hace poco Dangond se refirió al tema.

El intérprete de ‘Que no se enteren’ habló con Jorge Cura y respondió que “es incómodo para mí que me comparen con Diomedes porque yo siendo que Diomedes es incomparable”.

“Es incómodo que me comparen con Diomedes, por eso cada vez que veo que arman esas comparaciones a mi me da mucha pena y muchas veces he querido responder: ‘no digan eso’ porque mucha gente cree que en mi cabeza yo me comparo con Diomedes”.

“Yo jamás podré superar a Diomedes. Por más ticket que venda, por más música que venda por él es la raíz y la raíz se respeta, se valora y se enseña a las nuevas generaciones”, añadió.

Cura le pregunta si entonces es válido que lo comparen con Jorge Oñate, otro cantante de vallenato muy popular en el país, a lo que Silvestre respondió entre risas “con ese sí”

Pero la razón es porque Oñate ha influenciado su música y desde que era muy niño y ahora influencia su carrera como cantante.

“Esa fue la música por excelencia que me inculcó mi papá. Jorge Oñate para mí es todo. Mi comportamiento mi baile… hay algo que mucha gente no ha notado y otra gente sí lo nota y es que muchas veces yo canto como mi padrino, pero como no tengo la voz de mi padrino nadie sabe que estoy cantando como él”, añadió.

Entre risas bromeo diciendo: “entonces yo puedo cantar como él pero como nadie se da cuenta”.

En redes han aplaudido su respuesta ante la comparación con el ‘Cacique de La Junta’ diciendo que fueron unas palabras muy sensatas.

“Por eso es tan grande silvestre”, “Silvestre es lo más sensato y coherente que ha podido dar el vallenato”, “Cada Artista en su época y con su estilo”, “Diomedes no tiene comparación con nadie y silvestre tiene su estilo único”, son algunos de los comentarios.