Ella es Sandra Vergara, hermana menor de Sofía Vergara, quien también está brillando en el mundo de la actuación

Sandra Vergara, hermana de Sofía Vergara, está dando un gran paso en su carrera actoral.

La actriz y presentadora, quien ha llevado un bajo perfil, ha confirmado que hará parte de la novena temporada de la famosa serie de Netflix, Selling Sunset.

Pese a que optó por mantenerse alejada de los grandes titulares durante años, Sandra ha participado en importantes producciones como CSI: Miami, Nip/Tuck y The Bold and the Beautiful.

Asimismo, fue corresponsal de entretenimiento para People en español en Los Ángeles y presentó el programa ‘Good Work’ junto a Terry Dubrow y RuPaul.

“La gente me ha visto haciendo de todo un poco: actuar, presentar, entrevistar celebridades, pero lo que muchos no saben es que también soy agente de bienes raíces. Amo esta industria y me apasiona ayudar a otros a encontrar su hogar soñado”, comentó en una entrevista con TUDUM, la plataforma editorial de Netflix.

Respecto a su incursión en esta nueva producción, Sandra aseguró que no se trata de una decisión improvisada, sino de una elección muy pensada: “El Grupo O me pareció una opción perfecta: lleno de energía y de gente en la cima de su carrera”, dijo a TUDUM.

“Estoy lista para este nuevo capítulo y para enfrentar los retos que vienen. Esta temporada traerá giros inesperados y momentos sorprendentes”, agregó.

Esta nueva temporada de Selling Sunset, no solo incluye la participación de Vergara sino también de nuevos talentos.

La serie incluirá a Chrishell Stause, Chelsea Lazkani, Emma Hernan, Nicole Young, Mary Fitzgerald, Amanza Smith y Bre Tiesi, entre otras figuras conocidas del formato.