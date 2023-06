"Su cara lo dice todo": Así reaccionó Juanes al cover que hizo Rosalía de uno de sus mayores éxitos

En el 2019, durante la ceremonia de los Latin Grammy, la cantante española Rosalía participó del homenaje que se le rindió a su colega, el colombiano Juanes, como ‘Persona del Año’, cantando uno de los mayores éxitos del paisa llamado ‘Es por ti’.

Ahora, años después, el perfil de Instagram de Dímelo King, un creador digital enfocado en la música urbana y en la vida de los artistas de este género música, publicó un video en el que se ve el comportamiento de Juanes durante la interpretación de la española.

En el clip se observa al colombiano con la mano en la barbilla escuchando atentamente la versión creada por Rosalía para su homenaje que está hecha a capela prácticamente en su totalidad. El antioqueño estuvo muy atento a la interpretación y al final se levantó emocionado a aplaudir.

En el caption del video Dímelo King le pregunta a los internautas sobre la interpretación y, contrario a lo feliz que quedó Juanes, la opinión popular si tuvo ciertos reparos a la versión de la Rosalía, aunque también hubo halagos.

“Qué necesidad de arruinar la canción”, “creo que no cuadra mucho Rosalía con esta canción”, “Rosalía tiene una linda voz”, “como que no le gustó”, “esa mujer canta mucho”, “no es que cante mal, pero su voz no es para esa canción”, entre otros han sido los comentarios.