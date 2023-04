Super Mario Bros: canción de Bowser en el 'ojo del huracán' por, supuestamente, promover el acoso

La película ‘Super Mario Bros’, que recrea las aventuras de los plomeros Mario y su hermano Luigi en un mundo de fantasía, es una de las cintas con mayor éxito en taquilla de lo que va del 2023. La producción ya supera los US$500 millones en taquilla a nivel mundial, ocupando el primer puesto de adaptaciones de videojuegos más exitosas.

Aparte del éxito en taquilla, la canción que interpreta Bowser, el villano de la cinta, dirigida a la princesa Peaches, es un éxito en las listas de popularidad musical. El tema fue cantado en la voz de Jack Black y ya entró al Billboard 100, algo que no lograba el artista desde 2006 cuando ‘The Pick of Destiny’ (de Tenacious D) ocupó el lugar 78.

La canción interpretada por el afamado villano de la franquicia de Nintendo también ha recibido críticas de quienes señalan que la letra del tema estaría transmitiendo un mensaje de acoso, pues en el contexto, la tortuga maligna compone esta canción porque está enamorado de la princesa; sin embargo, sus críticos dicen que no es amor, sino una obsesión con alguien que no conoce.

“No le hace gracia que se magnifique el acoso”, “no hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mí no me parece reírse del acoso”, “un poco de respeto”, entre otros han sido los comentarios que han hecho en contra de la canción.

Ante estos ataques, muchos seguidores han salido en defensa del ‘rey de los Koopas’ y aseguran que todo hace parte de la ficción y que, tratándose de un personaje despiadado, en su rol de villano, no le queda una personalidad políticamente correcta.

“Bowser es el malo y no tiene reglas morales así que para él dedicarle una canción a Peach con ese nivel de acoso no tiene nada de problemático”, “Es un VILLANO. El acoso claro que es malo, por tanto, no se sorprendan que se le haya dado ese rol a un villano en una película”, entre otros comentarios de apoyo.

Mientras se desenvuelve esta discusión, Super Mario Bros sigue siendo un éxito en taquilla. La película se convirtió en el mejor estreno de una cinta de animación de la historia, recaudando en sus primeros 5 días, 377 millones de dólares a nivel mundial superando a Frozen 2.