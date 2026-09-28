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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Taylor Swift

Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV Video Music Awards

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Taylor Swift, cantautora norteamericana - Foto: EFE
Taylor Swift, cantautora norteamericana - Foto: EFE
También ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

Apenas unos meses después de su maravillosa boda con el astro del fútbol americano, Travis Kelce, la estrella del pop norteamericana Taylor Swift hizo historia al convertirse en la artista más galardonada de los premios MTV Video Music Awards (VMAs).

La cantante de 36 años estaba empatada con Beyoncé en el número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors, en inglés) que obtuvo por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.

También ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

Swift aprovechó la ocasión para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo, "Patient Zero", protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

Pero la intérprete se quedó con las manos vacías en algunas de las categorías más importantes como Artista del Año, que fue para la reina del pop Madonna.

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Conocida por crear un momento imborrable en los VMAs cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera en el escenario en 2003, la artista de 68 años inauguró el espectáculo con su primera actuación en el evento desde aquella noche, compartiendo escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX.

Por su parte, la banda grunge Nirvana fue homenajeada con el premio Video Vanguard. Son el primer grupo en obtener el máximo galardón en más de 20 años. Su líder, Kurt Cobain se suicidó en 1994 después del éxito de sus álbumes "Nevermind" e "In Utero".

"Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad", declaró el bajista Krist Novoselic. "Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres".

La gran mayoría de los premios se entregaron fuera del escenario durante una velada mucho más conocida por sus actuaciones y excentricidades que por sus galardones.

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