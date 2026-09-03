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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Terremoto

Terremoto de magnitud 6,3 sacudió a Alaska y ya registra una decena de réplicas

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo - Canva
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El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en una zona cercana a Nikolski, aproximadamente 84 kilómetros al sur-suroeste de esta localidad.

Un terremoto de magnitud 6,3 se registró este jueves 3 de septiembre de 2026 en Alaska, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en una zona cercana a Nikolski, aproximadamente 84 kilómetros al sur-suroeste de esta localidad. El sismo ocurrió a las 11:17 horas, tiempo local, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

Según el reporte del USGS, el evento fue identificado como “M 6.3 - 84 km SSW of Nikolski, Alaska” y se localizó en las coordenadas 52,258° N y 169,409° W. El organismo indicó que el informe figura con estado “REVIEWED”, lo que significa que los datos del terremoto ya fueron revisados.

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En cuanto a sus posibles efectos, el sistema ShakeMap del USGS estimó una intensidad de nivel IV, mientras que el sistema PAGER se mantiene en alerta verde. Esta clasificación está asociada con una baja probabilidad de que el fenómeno provoque víctimas o pérdidas económicas significativas.

Luego del terremoto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó la posibilidad de que se produzca un tsunami como consecuencia de este evento.

El USGS también difundió un pronóstico sobre la posibilidad de que se registren réplicas durante los próximos siete días. De acuerdo con sus estimaciones, existe un 99 % de probabilidad de que ocurra al menos un movimiento de magnitud 3 o superior, mientras que la posibilidad de una réplica de magnitud 4 o más alcanza el 80 %.

Para un movimiento de magnitud 5 o superior, la probabilidad estimada es del 34 %. En el caso de una réplica de magnitud 6 o más, esta posibilidad desciende al 7 %. Finalmente, la probabilidad de que se registre un evento de magnitud 7 o superior es inferior al 1 %.

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