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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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España

El detalle de la jugadora colombiana Linda Caicedo que sorprendió a Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto AFP
Shakira | Foto AFP
La futbolista del Real Madrid, no solo asistió al espectáculo, sino que tuvo un papel destacado en el inicio del show al acompañar a la cantante durante la tradicional ‘Caminata de la Loba’ rumbo al escenario.

Shakira continúa con su residencia en Madrid, donde tiene programados 12 conciertos, y en el sexto de ellos contó con una invitada muy especial.

Se trata de Linda Caicedo, la futbolista del Real Madrid, quien no solo asistió al espectáculo, sino que tuvo un papel destacado en el inicio del show al acompañar a la cantante durante la tradicional ‘Caminata de la Loba’ rumbo al escenario.

Caicedo apareció entre las personalidades VIP que participaron en uno de los momentos más llamativos del concierto. La colombiana caminó junto a Shakira, integrando la primera fila de invitados que acompañó a la artista en el arranque de la presentación.

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Además, la jugadora del Real Madrid tuvo un detalle especial con la cantante: le entregó una camiseta de la Selección Colombia con el número 18, dorsal que utiliza tanto con el combinado nacional como con el conjunto español.

La presencia de Caicedo se produjo un día después de que el Real Madrid disputara su partido frente a la Real Sociedad en San Sebastián. La futbolista aprovechó su domingo para asistir al Iberdrola Music, en el barrio madrileño de Villaverde, y disfrutar del sexto concierto de Shakira en la capital española.

La noche también tuvo sabor colombiano con la participación de Manuel Turizo, quien fue el artista invitado y compartió escenario con Shakira para interpretar ‘Copa Vacía’, canción incluida en el álbum Las mujeres ya no lloran.

La presencia de deportistas colombianos en los conciertos de Shakira no es nueva. Un día antes, el futbolista Johan Mojica también asistió al espectáculo y sorprendió a la artista al regalarle otra camiseta de la Selección Colombia.

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