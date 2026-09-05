Conozca los artistas que se van a presentar, por primera vez, en el Festival Cordillera 2026

Ya se acerca el fin de semana más deseado por los amantes de la música latina en Colombia, se trata del fin de semana que trae el Festival Cordillera 2026 que trae una cantidad de artistas, nacionales e internacionales, para todos los gustos.

Entre los nombres más relevantes destacan Andrés Calamaro, Caifanes, Cultura Profética, Sean Paul, Ricky Martín, Grupo Niche, Panteón Rococó, Kany García, Bonka, Doctor Krápula, Los Amigos Invisibles, Miguel Mateos entre otros.

VEA TAMBIÉN Festival Cordillera: así quedó distribuido el cartel para el 12 y 13 de septiembre de 2026 o

En su quinta edición, si bien algunas bandas y artistas están repitiendo presentación, hay otras que vienen a tocar por primera vez y que llaman la atención de los asistentes, es el caso, por ejemplo, de dos de los headliners: Ricky Martin y Sean Paul.

El boricua no venía desde el 2022 cuando agotó dos fechas en el Movistar Arena, que marcaba su regreso al país tras 17 años, por lo que es una de las presentaciones más esperadas; entre tanto, el jamaiquino estuvo como invitado en el concierto de Ryan Castro en Medellín y no visitaba Bogotá desde el 2010.

Pero, a pesar de ser nombres tan relevantes, no son los únicos que debutarán en el Festival Cordillera, también estarán por primera vez, Dread Mar I, Fobia, Miguel Matos, Kapanga, Tan Biónica, Mago de Oz, Panteón Rococó, Los Amigos Invisibles, Ke Personajes, entre otros.

VEA TAMBIÉN Así suena ‘Algo Tú’, la canción de Shakira y Beéle que se estrenó este miércoles y que promete ser el gran éxito de 2026 o

Por parte de la escena local también habrá debuts en Cordillera: Beéle, Grupo Niche, Doctor Krápula, Andrés Cepeda y su grupo Poligamia, Los de Adentro, Árbol de Ojos, entre otros.

Todo está listo para disfrutar de lo mejor de la música latina este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá en el Festival Cordillera 2026.