"Tengo que perseguir lo mío": hijo de Ronaldo Nazário rechaza herencia millonaria de su padre

El DJ Ronald, uno de los hijos del exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário, habló sobre su vida personal y profesional durante una entrevista concedida al videocast No Lucro de CNN Brasil.

El artista, fruto del matrimonio entre el exfutbolista y modelo Milene Domingues, indicó que no quiere recibir ningún peso de la herencia millonaria de su padre.

Además, el joven de 24 años señaló que "El Fenómeno", como es conocido su padre, bromea todo el tiempo sobre su millonaria herencia.

“Mi padre bromea diciendo que no nos dejará nada de herencia a mí ni a mis hermanos. Realmente, bromea al respecto. Hay mucha gente que realmente piensa ‘oh bueno, es dinero del padre o es dinero de la madre, es familia, verdad. Todo junto y mezclado”, dijo.

En ese contexto, Ronald aseguró que las bromas del exdeportista le han creado la responsabilidad de “perseguir su camino” para ser algo y alguien en la vida.

“Creo que es genial tener esta responsabilidad de saber que tengo que perseguir lo mío. No es porque él fuera muy malo en lo que hizo, o mi madre, que puedo aprovechar eso”, agregó.

En este mismo espacio, el joven DJ reconoció sentirse privilegiado por la fama cosechada de sus dos padres que le han abierto las puertas en algunas ocasiones.

“Quiéranlo o no, abren puertas que no se habrían abierto si no fuera por ellos. Este deseo de perseguir lo mío, de hacer mi propio nombre, de convertirme realmente en alguien en esta vida, independientemente de ser hijo de quien soy, siempre lo he tenido muy fuerte dentro yo”, dijo.

Aunque su verdadera pasión es la música, la influencia del fútbol de su padre estuvo presente en algún momento de su vida y en 2017 fue convocado con la Selección Sub-18 para participar en los Juegos Mundiales Macabeos.

Según precisó en su redes sociales, se dedica a ser DJ y productor musical desde 2012. Actualmente cuenta con casi 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que en la plataforma de música Spotify acumula más de 10 mil de oyentes mensuales.