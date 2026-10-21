“Todavía siento mucha ansiedad”: Maluma se sincera sobre su salud mental y revela que sufrió un trastorno alimenticio por la presión estética

El reconocido intérprete colombiano Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma, reveló este miércoles durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina, celebrada en la ciudad de Miami, que continúa con episodios recurrentes de ansiedad y que en el pasado experimentó un severo trastorno alimenticio debido a la presión estética generada por las campañas publicitarias.

Durante una ponencia centrada en la salud mental y los desafíos de la fama internacional, el exponente de la música urbana confesó ante los asistentes que el estrés crónico y las exigencias de la industria musical afectaron su bienestar integral, con la provocación de malestares físicos prolongados y una obsesión con su imagen corporal previa a sus apariciones como modelo de marcas globales.

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“Es que yo todavía siento mucha ansiedad, es que sería un mentiroso si yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa; no, yo todos los días me levanto y digo qué cosas tengo que hacer, qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante”, expresó el artista al reflexionar sobre su proceso de superación personal y la importancia de la terapia diaria.

El vocalista, quien recientemente amplió su núcleo familiar con el nacimiento de su segundo hijo, Orión, reconoció que la paternidad y el acompañamiento de profesionales de la salud mental le han permitido encontrar un equilibrio emocional tras más de una década de trayectoria artística ininterrumpida.

Las sinceras declaraciones del músico sobre sus vulnerabilidades personales aportan visibilidad a la problemática de los trastornos de conducta alimentaria y la presión psicológica en el entorno del entretenimiento contemporáneo.

El testimonio del célebre cantautor pone de manifiesto la necesidad de priorizar el equilibrio emocional frente a las implacables exigencias estéticas y profesionales del medio artístico.

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La apertura mostrada por las figuras públicas en torno a la salud mental contribuye a desestigmatizar los padecimientos psicológicos y fomenta el autocuidado en las nuevas generaciones.