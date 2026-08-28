Dudas sobre el futuro de Julián Álvarez: habría presentado certificado por depresión al Atlético de Madrid y el club aún no lo deja ir

El futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid atraviesa horas de máxima tensión. El delantero argentino volvió a ausentarse por tercer día consecutivo de los entrenamientos del conjunto español y la situación generó nuevas versiones sobre su continuidad en el club.

En medio de la incertidumbre, Arsenal, vigente campeón de la Premier League, habría establecido este viernes como fecha límite para avanzar en las negociaciones por el atacante. De no concretarse la operación, desistirían de contratarlo.

Mientras tanto, Atlético de Madrid ya dejó en claro que no negociará al delantero con Barcelona, otro de los clubes que había aparecido como posible interesado en Julián.

En las últimas horas, una información elevó todavía más la tensión alrededor de Julián Álvarez. Según reveló el medio COPE, el delantero habría presentado ante Atlético de Madrid un informe relacionado con un estado de depresión, situación que sería la causa por la cual no podría presentarse a los entrenamientos.

Debido a esto, Julián quedó desafectado del encuentro frente a Sevilla por indisposición. Asimismo, la información se conoció en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

Mateu Alemany, integrante de la dirigencia de Atlético de Madrid, se hizo presente en el lugar de residencia del delantero. El objetivo del dirigente fue conocer el estado de Julián Álvarez y conversar con él respecto de la situación que atraviesa, así como de la decisión que deberá tomar el club en las próximas horas respecto a su futuro.

Cabe aclarar que el futbolista no tendría intenciones de regresar al fútbol inglés. Sin embargo, los tiempos comienzan a apremiar tanto para Arsenal como para Atlético de Madrid y, más aún, para Julián. El club inglés necesita resolver la situación cuanto antes. Según las versiones conocidas, Arsenal estableció este viernes como fecha límite para negociar este fichaje.

Si las conversaciones no avanzan dentro del plazo establecido, Arsenal desistiría de contratar al delantero y deberá buscar otra alternativa para reforzar su plantel.

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Del mismo modo, este escenario obliga al Atlético de Madrid a tomar una decisión, ya que restan solamente cinco días para el cierre del mercado y, en caso de no realizarse este movimiento, luego sería un problema.

Por otro lado, el Atlético de Madrid fijó una postura clara respecto de una eventual salida del delantero. La cláusula de rescisión de Julián Álvarez está establecida en €500 millones.

Sin embargo, en caso de que el club interesado no ejecute la cláusula, la institución española tendría como referencia una oferta cercana a los €150 millones para comenzar a evaluar una negociación.