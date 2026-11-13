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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella nombró al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao como nuevo gerente del Fondo Milagro tras polémica por altos salarios

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Según el anuncio presidencial, el exministro deberá encabezar los esfuerzos para avanzar en la recuperación de los territorios afectados por el terremoto.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este viernes, 13 de noviembre, la llegada del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao a la dirección del Fondo Milagro, entidad que tiene a su cargo las labores relacionadas con la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto”, indicó.

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El nombramiento se conoció después de que Jaime Uribe presentara su renuncia y el mandatario aceptara su salida. Con este cambio, Henao tendrá la responsabilidad de ponerse al frente de las tareas de reconstrucción en las regiones damnificadas.

La noticia fue comunicada por el propio De la Espriella a través de su cuenta de X, donde también expuso algunas de las prioridades que tendrá esta nueva etapa del Fondo.

Según el anuncio presidencial, el exministro deberá encabezar los esfuerzos para avanzar en la recuperación de los territorios afectados por el movimiento telúrico.

El objetivo, según explicó el mandatario, es que las labores se traduzcan en soluciones para las personas que sufrieron las consecuencias de la emergencia.

El presidente también hizo énfasis en el manejo de los recursos destinados a esta tarea y en la necesidad de que las inversiones tengan efectos concretos para la población.

Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas”, escribió el mandatario.

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Otro de los puntos que destacó el presidente fue la participación de diferentes sectores en el proceso de recuperación. Según indicó, la reconstrucción no dependerá únicamente de las acciones del Gobierno Nacional, sino que también requerirá el acompañamiento de empresas, autoridades locales y ciudadanos.

La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias”, indicó.

Por ahora, el pronunciamiento presidencial se concentró en confirmar el nombramiento de Henao y exponer las prioridades generales para la reconstrucción. No se anunciaron en ese mensaje fechas, montos de inversión ni un cronograma detallado de las intervenciones. El mandatario cerró su mensaje con su icónica frase: “¡Firme por la Patria!”.

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