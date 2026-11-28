Un helicóptero militar de la Fuerza Aérea de Perú (FAP) se estrelló este jueves en una remota zona cocalera del sureste del país, lo que dejó un saldo de ocho militares muertos y un sobreviviente en estado grave, entre cuyas víctimas figura el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, quien días atrás había transportado al papa León XIV durante su reciente visita al país andino.

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El accidente ocurrió cuando la aeronave MI-17 de fabricación rusa, con matrícula 636, participaba en una misión de rescate de una patrulla militar en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una región militarizada desde hace décadas por la presencia del narcotráfico y remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso.

El único sobreviviente es el comandante Enzo Espinoza Roque, piloto de la aeronave, quien fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada y durante su traslado alcanzó a pronunciar palabras de reconocimiento a sus compañeros caídos, según el diario La República: “Tengo los mejores soldados, soldados que siempre, pese a las dificultades, estuvieron para afrontar las cosas más difíciles. Sin ellos no hubiera tenido éxito las misiones que nos encomendaron”.

El Ministerio de Defensa confirmó en un comunicado que “las operaciones de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y a los 09 efectivos militares que se encontraban a bordo”, balance que corresponde a cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres miembros del Ejército.

Además del capitán Rivas Zegarra quien había trasladado al pontífice de Chiclayo a Santa Cruz de Cajamarca, las autoridades identificaron entre los fallecidos a los suboficiales de primera FAP Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera, y a los suboficiales de segunda FAP Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme, cuyos cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ayacucho para las autopsias correspondientes.

El helicóptero había sido reportado como desaparecido la noche del jueves tras rescatar en Sanabamba, una apartada localidad de la región de Ayacucho, a tres integrantes del Ejército que perdieron la vida en el siniestro aéreo, sin que las autoridades precisaran los motivos específicos de esa evacuación.

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Las causas del accidente permanecen bajo investigación, en lo que constituye el segundo siniestro fatal de un helicóptero militar MI-17 en Perú durante 2026, después de que en febrero murieran 15 ocupantes en un hecho similar en Arequipa, al sur del país.