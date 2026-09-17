Maluma y Shakira lanzan nueva canción juntos: así suena ‘Agua’ que viene con video en el que los artistas realizaron clásico baile de cantina

Los cantantes colombianos Maluma y Shakira lanzaron oficialmente este jueves en la noche la canción ‘Agua’, su última colaboración que está profundamente influenciada por el popular ritmo del merengue.

“AGUA ya está en la calle, otra pa la historia”, escribió Maluma en Instagram junto a un fragmento del video de la canción.



El video oficial de la canción fue publicado completo en YouTube. En las imágenes de la nueva pieza los artistas hacen un famoso paso del merengue en un ambiente que recrea al de una cantina.

Las reacciones de los fanáticos, al menos en Instagram, han sido ampliamente positivas. Comentarios como “Mis favoritos por siempre”, “Que rico suena eso, el dúo que no falla” y “me dio como sed”, se repetían en las primeras reacciones tras la publicación de la canción.

Se trata de la cuarta colaboración de los aclamados cantantes colombianos y la primera desde el exitoso ‘Clandestino”, tema que fue lanzado en 2018.

Las otras dos colaboraciones fueron ‘Chantaje’ y ‘Trap’, canciones lanzadas apenas meses atrás de ‘Clandestino’ y que fueron incluidos en el álbum El Dorado de Shakira.