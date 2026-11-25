La banda irlandesa U2 regresa a Norteamérica con una extensa gira que figura entre los anuncios musicales destacados de 2027, luego de que el grupo encabezado por Bono anunciara de forma oficial 15 conciertos en estadios de Estados Unidos y Canadá como parte de su gira mundial The Greatest Show On Earth.

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La etapa norteamericana comenzará el 13 de agosto de 2027 en Miami, Florida, y se extenderá hasta el 18 de octubre cuando concluya en Vancouver, Canadá, en el marco de una gira global de 53 conciertos que iniciará el 23 de febrero en Ciudad de México, continuará en marzo por São Paulo y Buenos Aires y recorrerá Europa entre abril y julio.

Dos teloneros de excepción

El cantautor norteamericano Stephen Wilson Jr. abrirá la primera mitad de la gira y acompañará a U2 en ciudades como Atlanta (17 de agosto), Baltimore (20 de agosto), East Rutherford con dos fechas (26 y 28 de agosto), Chicago (3 de septiembre), Toronto con dos presentaciones (7 y 9 de septiembre) y Foxborough (14 de septiembre).

Para el tramo final, la agrupación norteamericana The War on Drugs tomará el relevo como banda soporte, con una segunda parte que incluye conciertos en Arlington, Texas (27 de septiembre); Los Ángeles con dos fechas consecutivas (1 y 2 de octubre); Las Vegas (9 de octubre); Santa Clara (15 de octubre) y Vancouver.

Los conciertos presentarán Carnaval de luz, decimosexto álbum de estudio de U2 y primero con canciones nuevas en nueve años, trabajo publicado el 13 de noviembre de 2024 con 12 temas centrados en la espiritualidad, la amistad, la libertad y la perseverancia, según describió la propia banda.

Antes de la gira, U2 tendrá una aparición televisiva al encabezar el espectáculo de medio tiempo del partido de fútbol americano de la NFL en la víspera de Acción de Gracias, evento que Netflix transmitirá desde el SoFi Stadium en el área de Los Ángeles.

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Las entradas para los conciertos en Norteamérica saldrán a la venta general el 4 de diciembre, tras varias preventas que comenzarán el 30 de noviembre, mientras la banda ya agotó la mayoría de sus presentaciones programadas en América Latina y Europa.