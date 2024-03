Todo listo para una nueva versión del Festival Estéreo Picnic en Bogotá: los artistas invitados y lo nuevo para este 2024

La capital de Colombia, Bogotá, está lista para vivir una nueva versión del Festival Estéreo Picnic (FEP), el evento musical más esperado del año que tendrá lugar en el parque Simón Bolívar los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024.

Organizado por la compañía de entretenimiento Páramo Presenta, el evento se ha posicionado como uno de los festivales de música y entretenimiento cultural más importantes del país.

Cada año, el FEP reúne a miles de asistentes de distintas partes de país y del mundo para que vivan de primera mano las presentaciones de decenas de artistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con cifras oficiales de Páramo, el FEP pasó de tener 2.500 asistentes, en su primera edición, a más de 150.000 en la actualidad.

Este 2024 y, como todos los años, el evento contará con una importante nómina de talentos de distintos géneros musicales, entre los que se destacan, rock, pop, reggaetón, electrónica, hip-hop, urbano y más.

La lista de la decimotercera edición está encabezada por artistas como Feid, Blink-182, Kings of Leon, SZA, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, Hozier, The Offspring, Proyecto Uno, Greta Van Fleet, YSY A, ZHU, Phoenix, Grupo Frontera y más.

Otro punto importante a tener en cuenta este 2024 es que el FEP se realizará en un sitio propiamente de la capital colombiana y no a las afueras como otros años, lo que facilitará la llegada de los asistentes al festival.

En entrevista con NTN24, Ana María Ospina Álvarez, productora de Páramo Presenta, mencionó los retos que tienen como organizadores en 2024.

“El reto que tenemos es hacer las cosas bien (...) vamos a estar en la mitad de Bogotá (...) para poder hacer un evento hay que cumplir con una serie de permisos y unas reglamentaciones (...) estamos trabajando arduamente para cumplir cada una de la logística que hay que tener”, aseguró.

María Catalina Orjuela, directora del área de Sostenibilidad de Páramo, se refirió a los retos ambientales dada la realización del FEP en el parque Simón Bolívar, el pulmón verde de la capital colombiana.

Según Orjuela, la compañía organizadora cuenta con diferentes iniciativas para hacer uso responsable del lugar como la gestión de residuos: “Tenemos como meta lograr que Estéreo Picnic sea el primer festival residuo 0”