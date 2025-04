Presidente Gustavo Petro llamó “mucho HP” a Efraín Cepeda, presidente del Congreso, quien respondió con contundente mensaje

Una nueva polémica empaña la administración del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en medio de señalamientos por parte de su excanciller, arremetió contra otra figura de la política.

Esta vez, el mandatario se pronunció Efraín Cepeda, presidente del senado, durante un encuentro en Soledad, Atlántico, con pobladores de la zona.

En dicho mitin, Petro busca adeptos para la consulta popular que impulsa su gobierno, con la que busca aprobar algunos puntos de la reforma laboral que se hundió en el Congreso.

Sobre la caída de sus reformas, Petro aprovechó la ocasión para referirse con un insulto a Cepeda, quien además se ha mostrado en contra de la consulta:

"Yo no digo groserías pero quise decir: una mucho HP. Duré dos años, lo invitaba a mi oficina me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija y yo lo puse, generoso, ahí para que todo el mundo las viera y siempre me decía 'no es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo'", dijo.

Mientras tanto, la cámara enfocaba a Armando Benedetti y Gustavo Bolívar, piezas importantes del petrismo, estallando en risa.

Y agregó: "apenas salía de mi oficina, llegaba a la plenaria y lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos como si fueran basura".

Minutos después, el presidente de la Cámara Alta, respondió mediante sus redes sociales:

"El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento", aseveró.

Y, con un juego de palabras, se refirió al insulto proferido por el líder del Pacto Histórico: "nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP".

Pero no solo fue sobre Cepeda, sino que el mandatario volvió hablar de las acusaciones de Álvaro Leyva, su excanciller, quien le envió una carta con serias acusaciones, incluyendo una mención sobre la supuesta "drogadicción" de Petro.

"Drogadicto es la víctima de una enfermedad. El drogadicto es un esclavo de alguna sustancia, a veces de algunos actos. Hay drogadictos del sexo, decía yo. Hay drogadictos del café y del alcohol y del azúcar, y se vuelven diabéticos. Hay drogadictos del dinero y esos son los peores, porque matan y hacen genocidios. Y hay drogadictos de la cocaína y de no sé qué más. La peor droga es el dinero, la codicia mata más en el mundo que cualquier otro, y después le sigue el alcohol", comenzó.

"Pero que este señor venga a decirle a un revolucionario que es drogadicto es porque no entendió ni jota de la vida. Ni sabe que es la palabra drogadicto, ni sabe que es la palabra revolucionario", dijo.

VEA TAMBIÉN "La acusación de que un presidente tiene problemas de drogadicción no es cualquier acusación": analista político sobre carta del excanciller colombiano Leyva contra Petro o

En dicha carta, en uno de sus apartes, Leyva señala que "fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción", lo que desató una oleada respuestas de Petro en contra de quien fuera su hombre de confianza.

Petro se desligó entonces de los señalamientos y dijo que pasó tiempo con su familia y su hija, quien reside en la capital francesa.

“¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante”, dijo, no obstante, sectores de oposición señalan que en un viaje oficial el primer mandatario del país no puede ignorar la agenda para llevar a cabo actividades personales.