Video: Influencer mostró parte de la lujosa y gigantesca casa de Karol G en Medellín

Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, es una de las artistas más importantes del momento gracias a sus éxitos en el género urbano, que la han ubicado como una de las cantantes más importantes de los últimos años.

Este éxito le ha permitido a la artista colombiana darse ciertos lujos, no solo para ella, sino también para su familia. Entre lo que ha podido disfrutar gracias a su trabajo están los viajes a diferentes partes del mundo, ajenos a sus conciertos, y ciertas propiedades.

Karol G tiene una casa en su natal Medellín en donde viven sus padres y la cual parece ser una mansión por el amplio espacio que tiene; sin embargo, ‘la Bichota’ no ha mostrado mucho de su propiedad.

Quien lo hizo fue su amigo, el influencer Daiky Gamboa, quien a través de su cuenta de Instagram mostró las amplias zonas verdes, los caballos y varios vehículos de alta gama, que es parte de lo que tiene la artista urbana en su predio.

Allegados a la cantante aseguran que Karol G cobra hasta $450 millones por show musical y que gana alrededor de dos millones de dólares por la reproducción de su música en Spotify.

Hace poco, la intérprete de 'Provenza' anunció que realizará una gira de conciertos que se enmarcará en el 'Mañana Será Bonito Tour' pese a que hace unos meses había dicho que estaría alejada de los escenarios por un tiempo.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté. Mañana Será Bonito Tour es una realidad”, escribió la cantante en la descripción de una publicación en Instagram con la que anuncia su regreso a las tarimas.