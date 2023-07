Video: la predicción de Brad Pitt que, pese a que Margot Robbie la negó, se cumplió

La actriz Margot Robbie es hoy por hoy una de las más renombradas de la industria no solo por la carrera que ha construido, en la que ha hecho icónicos papeles como Naomi Lapaglia en ‘The Wolf of Wall Street’ o ‘Harley Quinn’ en ‘Escuadrón Suicida’ y ‘Aves de presa’, sino por ser la protagonista de la película del momento: Barbie.

La cinta sobre la muñeca más popular de la empresa Mattel generó una expectativa tan grande que una vez se conoció la fecha de su estreno, en varios países vendió toda la taquilla incluyendo Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Colombia, siendo el estreno más exitoso en lo que va del 2023.

Tras este impacto, se viralizó un video de 2019 en el que Robbie aparece junto al actor Brad Pitt hablando en la gira de medios que hicieron para la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’ en la que él le dice ‘pareces una barbie’ y ella le responde: ‘no, no soy Barbie’.

Tres años después de esta conversación, la actriz australiana terminó interpretando a la famosa muñeca, un papel que parecía hecho para ella, aunque en un principio ella no iba a ser la protagonista de la película.

En 2016, la primera actriz opcionada para interpretar a Barbie fue Amy Schumer, pero ella declinó la invitación un año después debido a las diferencias creativas que tuvo con la productora. Posteriormente, Anne Hathaway iba a ser la protagonista de esta cinta, pero esto no sucedió debido a que Sony, que eran los que iban a producir la película, no pudieron estrenarla en 2018 como querían, la producción se atrasó hasta 2020 y tampoco se logró el proyecto, y en 2021, perdieron los derechos para producir este live-action.

Cuando el proyecto pasó a manos de Warner Bros, la compañía de producción que tiene Robbie entró a la película, pero la australiana no quería interpretar el papel principal, ella quería que Gal Gaddot fuera Barbie, pero la recordada ‘Mujer Maravilla’ se declinó por ser la villana del live-action de ‘Blanca Nieves’, por lo que se cruzaban los tiempos de grabación.

Tras quedarse sin opciones, Margot Robbie se decidió por personificar a la muñeca más famosa de Mattel y quedó demostrado que el papel estaba destinado para ella, pues como se lo dijo Brad Pitt en 2019, ella es muy parecida a Barbie.