Vocalista de The Rolling Stones sorprende a sus seguidores bailando famosa canción de Farruko

El legendario vocalista de la banda británica The Rolling Stones, Mick Jagger, sorprendió a sus fieles seguidores tras ser captado bailando reguetón en un club de Reino Unido.

El cantante británico fue grabado mientras bailaba en una discoteca junto a su esposa Melanie Hamrick y varios de sus amigos más cercanos.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa a Jagger en la mitad de la pista bailando la famosa canción de Farruko, "Pepas".

El artista se encontraba disfrutando de una noche con su pareja luego de que en el mes de abril fuera sometido a una compleja cirugía de corazón.

Las imágenes, que se volvieron viral en redes sociales, tuvieron varias reacciones por parte de sus seguidores quienes rescataban el buen estado de salud del cantante y su espontaneidad al bailar dicho tipo de música.

"Yo ya tengo 50 y estoy tumbado en la cama"; "Yo con 80 años ya quiero que me dejen morir en paz"; "Si yo tuviera las cuentas bancarias de Mick está claro que no me dolería la espalda, pero bueno", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe señalar que el artista se encuentra en uno de sus mejores momentos recientes de su carrera, pues la banda británica lanzará el próximo mes su primer disco de estudio desde 2005 titulado “Hackney Diamonds”.

El disco fue presentado el pasado 6 de septiembre en el barrio Hackney de Londres, uno de los distritos más vibrantes en la actualidad de la capital británica.