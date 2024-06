Will Smith reflexionó sobre lo que realmente lo ha hecho encontrar la verdadera felicidad: “Sin mujeres, sin drogas, y sin dinero”

Parece que en ‘Búsqueda de la felicidad’ no es solo uno de los títulos más famosos de toda su carrera para el actor Will Smith, sino que también es un pensamiento que lo ha hecho reflexionar bastante últimamente.

Así lo reveló la estrella de Hollywood durante una entrevista con el podcast ‘Full Send’, en donde compartió su perspectiva de este tema y cómo cree que la “verdadera alegría” puede ser encontrada.

El actor de ‘Bad Boys’ contó que, para él, encontrar la felicidad no fue algo sencillo y se dio cuenta de que no estaba en tener dinero y fama como siempre había pensado.

“Las personas hablan del fondo del abismo, y yo acuñé una frase que describe un lugar similar, lo llamo la cima del acantilado (…) No hay más sexo que sea algo más que solo movimiento. No hay más dinero. No hay más éxito, y es un jodido abismo”, explicó.

Smith aseguró que en este momento de su vida se da cuenta de que no existen las suficientes cosas externas que puedan llenar el vació interno que alguien puede tener en su vida, por lo que esto empuja a que las personas tomen decisiones equivocadas.

“Te das cuenta de que el objetivo mayor es poner tu hogar interior en orden, ¿verdad? Sin mujeres, sin drogas, sin dinero, sin nada, ¿puedes cultivar un espíritu de alegría solo contigo mismo? Hacerte cargo de eso es extenuante”, puntualizó.

Will fue cuestionado en el podcast sobre cómo se puede llegar a ese punto, por lo que explicó que solo se tiene que agotar las “alegrías de este mundo” para luego tener una noche realmente dura en la que se esté acostado “allí solo y nada te va a significar nada”.

La estrella de Hollywood añadió que “todo ese deseo, todo ese arañar, todo ese rasguñar y luego tienes que hacer las paces con eso, hermano. Y te das cuenta de que el éxtasis no es felicidad, la paz es felicidad, el equilibrio”.

Will Smith también habló sobre su nuevo proyecto ‘Bad Boys 4’, un nuevo trabajo que lo pone de nuevo en la escena cinematográfica tras la polémica cachetada que le dio al comediante Chris Rock en los Óscar de 2022.