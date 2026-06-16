Esto fue lo que determinó la juez en el caso judicial del famoso artista Blessd, quien fue imputado por secuestro expresivo

La jueza Lina María Meza concluyó este martes en el caso contra el reggaetonero colombiano Blessd, quien fue imputado por secuestro extorsivo, que no existen elementos suficientes para acreditar una privación de la libertad y permitió que los procesados, incluyéndole, continúen el proceso en libertad.

La decisión fue adoptada durante la audiencia adelantada dentro del proceso judicial que involucra al artista colombiano y a los demás vinculados a la actuación.

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Meza, cabe resaltar, concluyó que los elementos presentados por la Fiscalía General de la Nación no permiten inferir con suficiencia que Andrés Felipe Sánchez Quintero, la presunta víctima, hubiera sido privado de su libertad el 1 de junio de 2022, como lo especificaba la denuncia.

Durante su intervención, el despacho señaló que el material probatorio presentado no alcanza el grado de inferencia requerido para establecer que Quintero hubiera sido retenido o privado de su derecho fundamental a la locomoción, un requisito indispensable para la configuración del delito de secuestro, que se le había imputado al cantante.

Es importante mencionar que la jueza también advirtió que, al contrastar las diferentes versiones rendidas dentro del proceso con los testimonios y demás elementos probatorios conocidos durante la actuación, no se logra establecer con suficiencia que el ciudadano hubiera sido retenido contra su voluntad, otra circunstancia considerada indispensable para sustentar la conducta investigada.

La decisión, además, coincide con la postura previamente expuesta por la Procuraduría General de la Nación, entidad que durante las audiencias manifestó su oposición a la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía al considerar que los elementos debatidos dentro del proceso no permitían acreditar la existencia de un secuestro extorsivo.

En ese sentido y como consecuencia de dicha valoración, el despacho judicial decidió no imponer medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y los demás procesados, quienes continuarán ejerciendo su derecho de defensa en libertad mientras avanza el trámite judicial correspondiente.

El caso, entonces, continúa en segunda instancia luego de que la Fiscalía apelara la decisión de la jueza encargada.

La investigación tiene como foco los sucesos ocurridos en Medellín en junio de 2022, cuando Quintero, según denunció, fue retenido e intimidado en un estudio de grabación en el que lo habrían obligado a firmar un contrato y detener el uso de la imagen del artista.

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Blessed fue señalado por el ente investigador de ser el presunto determinador de dichos actos y se había solicitado una medida de aseguramiento contra él, que fue negada en primera instancia.