Máximo tribunal de Perú anula sentencia del expresidente Ollanta Humala y da vía a su liberación

El Tribunal Constitucional de Perú anuló en las últimas horas la condena de 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y el escándalo de aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y el régimen de Venezuela.

"Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso", se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que tiene fecha del 15 de julio.

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El TC resolvió un hábeas corpus, un recurso que protege de una detención ilegal, que los abogados de Humala, de 64 años, habían presentado en enero.

En el documento, el Tribunal resolvió "declarar fundada la demanda, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal".

Humala fue condenado en abril de 2025 a 15 años de cárcel tras hallarlo culpable de "lavado de activos en una trama de aportes ilegales del gobierno de Venezuela y la constructora brasileña Odebrecht, para sus campañas de 2006 y 2011".

Tras esto, Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente, se pronunció: "con bastante satisfacción recibimos una sentencia que ha declarado fundado el habeas corpus y, consecuentemente, ha dispuesto la nulidad de todo el proceso", confirmó

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El defensor indicó que para que se efectúe la libertad de Humala presentará la resolución del TC a la sala judicial en la que se encuentra la apelación de su caso.

Otro de los abogados de Humala señaló que debería recobrar la libertad este mismo viernes:

"Lo que debe corresponder es la inmediata libertad, lo que nosotros esperamos es que sea el día de hoy (viernes)", dijo Edison Huamán.

El expresidente izquierdista se encuentra preso en una cárcel especial para expresidentes al este de Lima.