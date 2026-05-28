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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Toy Story 5

Bad Bunny llega a 'Toy Story 5': será la voz de un misterioso y nuevo personaje

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
'Toy Story'- Foto: EFE
'Toy Story'- Foto: EFE
La incorporación del cantante, considerado una de las mayores figuras del pop, suma un nuevo atractivo a la saga que ha acompañado a varias generaciones durante casi 30 años.

En un anuncio que ha sorprendido tanto al mundo del cine como al de la música, Disney y Pixar confirmaron una de las colaboraciones más comentadas del año tras la llegada de ‘Toy Story 5’.

El artista puertorriqueño Bad Bunny formará parte oficialmente del elenco de voces de la nueva película, en una alianza que representa un momento histórico para la exitosa franquicia.

La incorporación del cantante, considerado una de las mayores figuras del pop, suma un nuevo atractivo a la saga que ha acompañado a varias generaciones durante casi 30 años.

La información fue anunciada por Pixar a través de sus redes sociales, donde confirmaron que el cantante puertorriqueño dará vida con su voz al personaje de “Pizza con Gafas de Sol”.

En un corto avance publicado en Instagram, el personaje aparece brincando en pantalla mientras de fondo se escucha la inconfundible risa del artista.

De acuerdo con el comunicado oficial de Disney, este nuevo personaje se caracteriza por tener una personalidad “desenfadada y misteriosa”. Pizza con Gafas de Sol no es un juguete común, ya que forma parte de una “pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados” que vive en un cobertizo abandonado.

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Con ello, el personaje de Bad Bunny añadirá un aire fresco y rebelde a la historia, dando voz a esos objetos que, aunque fueron olvidados por sus dueños, lograron construir su propia comunidad alejada del universo tradicional de los juguetes.

La historia de esta quinta película se perfila como la más actual que ha hecho la saga. Pixar decide abordar esta vez el choque entre los juguetes de siempre y el crecimiento del mundo digital.

Woody y Buzz Lightyear volverán a unirse para guiar al grupo en una misión inédita: combatir la influencia de pantallas y aparatos electrónicos que hoy capturan casi toda la atención de los niños.

La villana principal es Lilypad, una tableta inteligente creada para relacionarse con los pequeños y que, al parecer, busca sustituir el juego con juguetes tradicionales. Interpretada por Greta Lee, Lilypad simboliza la transformación social en la que los dispositivos digitales son ahora la forma de entretenimiento dominante, poniendo en riesgo a los juguetes clásicos.

 

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