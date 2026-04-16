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Jueves, 16 de abril de 2026
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Blessd

Blessd es citado a interrogatorio por parte de la Fiscalía colombiana por presunto secuestro y maltrato

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Blessd, cantante colombiano / FOTO: EFE
Blessd, cantante colombiano / FOTO: EFE
El cantante será interrogado junto a su manager, Santiago Jaramillo, por presunto secuestro y maltrato a un artista emergente.

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido en el mundo artístico como Blessd, deberá acudir a un interrogatorio en la Fiscalía de Colombia en compañía de su manager, Santiago Jaramillo (Dímelo Jara), por presunto secuestro y maltrato.

La citación se da por una denuncia interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, recordado por imitar a Ozuna en un reconocido reallity, quien asegura que habría sido víctima de secuestro y agresiones físicas por parte de Blessd y su manager tras negarse a firmar un contrato durante una discusión por derechos de autor.

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Después de que él se alteró, yo inmediatamente me sentí secuestrado porque me golpearon, me apuntaron con pistola, no me dejaban salir, me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer, que era firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e inclusive me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, aseguró el denunciante al medio Telemedellín.

Según la información suministrada, los hechos habrían ocurrido el 1 de junio del 2022 en una oficina de El Poblado. Hubo negaciones por los términos del contrato y, según Sánchez, desde ahí comenzaron las amenazas y los intentos por intimidarlo.

Las investigaciones por este caso avanzaron poco durante estos años, pero gracias a una tutela que falló a favor de Sánchez, se reactivó el proceso y ahora Blessd y Dímelo Jara deberán comparecer ante la fiscalía.

Hasta el momento ni Blessd ni su equipo se han pronunciado al respecto y se espera cumplan la citación de la fiscalía que quedó para el próximo 20 de abril

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