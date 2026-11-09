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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Accidente de tránsito

Detienen a delantero de histórico club sudamericano tras protagonizar un grave accidente por conducir en estado de embriaguez

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
Leandro Hernández de Colo Colo-Foto EFE
Leandro Hernández de Colo Colo-Foto EFE
El deportista colisionó contra otro vehículo en el barrio de Providencia al conducir con más de un gramo de alcohol en la sangre, lo que dejó un saldo de una persona herida y hospitalizada.

El futbolista chileno Leandro Hernández, delantero del club Colo-Colo, fue detenido la madrugada del domingo en la ciudad de Santiago de Chile tras protagonizar un grave accidente de tránsito por la conducción de su vehículo bajo los efectos del alcohol.

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Los informes preliminares proporcionados por el cuerpo policial chileno confirmaron la gravedad de la falta al señalar de manera textual que Hernández “conducía en estado de ebriedad con 1,2 gramos de alcohol en la sangre”.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la prensa local, el deportista de 21 años se saltó un semáforo en rojo en el sector de Providencia e impactó fuertemente contra otro automóvil, cuyos daños materiales y humanos requirieron el traslado urgente del conductor afectado a un centro asistencial cercano.

El jugador, quien se encontraba en un proceso de recuperación por una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo que lo marginaba del encuentro frente a Ñublense, resultó ileso tras el fuerte choque y quedó a disposición de la justicia ordinaria para enfrentar los cargos correspondientes.

La detención del joven delantero generó una profunda preocupación tanto en la institución alba como entre los aficionados. Este delicado episodio coincidió con la jornada en la cual el equipo disputaba un partido decisivo en la ciudad de Chillán, donde finalmente se consagró campeón de la Liga de Primera tras vencer agónicamente a Ñublense por 2-1 sobre el final.

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Las autoridades chilenas continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro vial, mientras el conductor afectado permanece bajo estricta observación médica. El caso pone de relieve los graves riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol y la responsabilidad social que recae sobre las figuras públicas del deporte.

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