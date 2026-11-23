El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de un fondo de un millón de dólares para las familias de tres soldados salvadoreños que perdieron la vida durante una misión de rescate en Haití, en el marco de un mensaje en el que rindió homenaje a los caídos y ofreció respaldo económico y emocional a sus allegados.

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En un mensaje difundido en su cuenta de X, el jefe de Estado identificó a los militares caídos como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina, y destacó tanto su conocimiento directo sobre el valor del teniente Palacios Santos como los informes recibidos sobre la determinación de ambos cabos.

El presidente detalló que creó un fondo de un millón de dólares para estas tres familias, con la entrega inmediata de 200.000 dólares a cada una de ellas y el resto destinado a garantizarles un ingreso mensual, sumado a las prestaciones de ley que recibirán de parte de la Fuerza Armada.

“A sus familias quiero decirles algo: El Salvador reconoce a sus seres queridos como héroes. Su sacrificio no será olvidado y ustedes no estarán solos”, expresó Bukele durante su intervención, antes de añadir: “Vamos a acompañarlos y apoyarlos en todo lo que necesiten”.

Bukele estableció además una política de retorno voluntario sin represalias para los soldados que deseen regresar: “Quienes decidan regresar pueden hacerlo de inmediato, sin temor a represalias y sin temor de que su regreso ponga en riesgo la misión, ya que muchos de sus compañeros se han ofrecido para relevar a quien desee ser relevado”.

“Como comandante general de la Fuerza Armada, yo he perdido también a tres de los míos. Sé que su ausencia se siente y que esta tragedia nos ha golpeado profundamente”, señaló el mandatario ante el impacto emocional de estas pérdidas.

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Bukele concluyó su mensaje con el pedido de que “Dios bendiga, dé fortaleza y consuelo” a las familias de los caídos y con una solicitud de protección divina para toda la tropa salvadoreña desplegada en territorio haitiano.