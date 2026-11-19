A pesar de las constantes denuncias por cuenta de la inseguridad en Venezuela, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) reportó una "disminución del 11,87 % en la incidencia delictiva general entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2026", en comparación con el mismo período de 2025.

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Según lo informado por el director del mencionado cuerpo de seguridad, Douglas Rico, los casos pasaron de 36.388 a 32.068.

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De acuerdo con Rico, respecto a las víctimas de homicidio, se registraron 834 hasta el 16 de noviembre de 2026, lo que representa 97 casos menos frente al mismo lapso del año anterior.

Asimismo, se refirió a la siguiente contabilización: lesiones personales (5.837 casos), violencia física (3.737), trata de personas (53) y violación (22).

Para Rico, "la baja en los indicadores" se debe "a las evaluaciones periódicas de los cuadrantes de paz, la articulación popular, militar y policial, y las estrategias de seguridad implementadas en el país".

Al margen del balance del CICPC, hasta el momento continúa el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela, por el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Entretanto, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.