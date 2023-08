Hacker afirmó ante el Parlamento de Brasil que Jair Bolsonaro le pidió interferir en el sistema de votación electrónica

Este jueves, un hacker afirmó ante la Comisión Parlamentaria Conjunta de Investigación de Brasil (CPMI) que el expresidente de la nación suramericana, Jair Bolsonaro, le solicitó que pirateara el sistema de votación electrónica de cara a las elecciones presidenciales del año pasado.

Walter Delgatti, el hacker que reveló esto ante el Parlamento, comentó que el exmandatario brasileño incluso le había prometido un “indulto” en caso de que saliera a la luz lo que había hecho y fuera detenido por las autoridades.

"Tenga la seguridad de que, si por casualidad alguien lo arresta, haré que arresten al juez (…) recibirá un indulto si el arresto fue por acciones relacionadas con la máquina de votación electrónica", expresó Delgatti.

El experto en informática durante la audiencia señaló que Bolsonaro le sugirió que creara una urna electrónica falsa, la cual haría que cuando alguien votara se evidenciara "la fragilidad del sistema de votación electrónica”.

Según comentó el hacker, el plan de Bolsonaro no funcionó debido a que el código que hizo Delgatti para “afectar el sistema” estaba ubicado físicamente en una bóveda que no tenía acceso de internet, por lo cual el experto en informática no podía acceder a él.

Walter Delgatti fue detenido a inicios de este mes por las autoridades acusado de haber interrumpido el sistema judicial.

Tras estas declaraciones, el equipo de defensa de Jair Bolsonaro negó las acusaciones de escuchas telefónicas o algún tipo de actividades ilegales contra alguna de las entidades políticas de Brasil.

Fabio Wajngarten, abogado defensor del exmandatario brasileño, aseguró este jueves que “Nunca ha habido una intervención telefónica, o cualquier actividad ilegal o no republicana, contra cualquier entidad política en Brasil por parte del círculo principal del presidente”.

Wajngarten también añadió por medio de su cuenta de Twitter, ahora X, que Delgatti había mentido en su testimonio ante el Parlamento cuando afirmó que se reunió con Bolsonaro alrededor de una hora y media.

“No conozco a nadie que haya tenido una reunión individual con Jair Bolsonaro, cuya duración haya sido de una hora y medio, yo dudo (…) ¿Un presidente que siempre jugó dentro de las 4 líneas pediría amañar las elecciones? Miente y miente y miente”, aseguró el abogado de Bolsonaro”, acotó.

Tras los disturbios que se dieron el pasado 8 de enero, en donde un grupo de manifestantes interrumpió en el edifico del Congreso de Brasil, el palacio presidencial y la Corte Suprema, en protesta con los resultados de las elecciones de ese entonces, en donde Lula da Silva salió como vencedor de los comicios, se creó la Comisión Parlamentaria Conjunta de Investigación de Brasil (CPMI).